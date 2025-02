5 dingen waarbij huisrobots echt kunnen helpen

Pakjes aannemen

Een van de grootste ergernissen van mensen vandaag de dag is dat er dan weer een pakje in de Kliko verdwijnt, of op een of andere plek wordt gebracht die zelden is geopend of juist heel ver weg ligt. Als de robot het aanpakt, eventueel ook meteen uitpakt en aan je laat zien via camera’s wat het is, dan weet je beter waar je aan toe bent en is het pakje sowieso meteen veilig en warm bij je thuis.

Thuis zijn voor werkmannen

Of het nu gaat om de mensen die glasvezel komen installeren of werkmannen die je badkamer komen verbouwen: dankzij een huisrobot hoef je niet per se zelf thuis te blijven om deze mensen toegang te geven tot je huis. Tegelijkertijd kun je ze met je huisrobot waarschijnlijk wel in de gaten houden, waardoor je meer controle hebt. Er zijn natuurlijk altijd mensen die liever zelf thuis zijn voor werkmannen, omdat ze willen checken of het wel goed gebeurt of juist meteen vragen willen kunnen beantwoorden, maar in principe kan een huisrobot wel ‘het fort bewaken’ en dat is erg handig.

Klussen

Stucen is misschien wel wat moeilijk, maar een schilderijtje ophangen of iets opmeten, daarbij zou de robot goed kunnen helpen. We zien graag een soort klusrobot, die bij allerhande klussen kan helpen. De dakgoot leegmaken bijvoorbeeld, een meubel een likje verf geven, de keuken kitten: het zou toch fantastisch zijn als je voor zulke problemen geen personen hoeft in te huren, maar gewoon je robot vraagt de klus even te klaren. Misschien kan de robot ook veel sneller ontdekken wat er mis is met de televisie of je internetverbinding. Lekker klussen, zonder dat je zelf op je duim slaat.