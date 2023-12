Project Kuiper gaat met SpaceX de ruimte in

Mannen als Elon Musk, Richard Branson en Jef Bezos hebben, behalve dat ze over zeer diepe zakken beschikken, een ding gemeen. Ze worden bij het bedenken van nieuwe ideeën, plannen en producten zelden beperkt door uitdagingen en beren die ze bij de uitvoering ervan in de praktijk zouden kunnen tegenkomen. Hun heilige geloof in succes – dat ook al meerdere keren werkelijkheid werd, anders waren ze geen multimiljardairs geworden – maakt dat ze stug doorzetten. Het maakt echter ook dat ze in al hun enthousiasme ietwat te rooskleurige deadlines aanhouden. Neem de Cybertruck ambities van Musk en zijn Tesla, of de Galactische ambities van Richard Branson en zijn Virgin.

Project Kuiper is de Cybertruck van Amazon?

Ook Jef Bezos kent zo’n voorbeeld: Project Kuiper. De met Starlink concurrerende satelliet internetservice had eigenlijk al operationeel moeten zijn. Echter, in de bijna vijf jaar sinds het ontstaan van het idee, zijn tot nu toe slechts twee test-satellieten gelanceerd.

Amazon moet voor Project Kuiper uiteindelijk ruim 3200 satellieten in een baan rond de Aarde lanceren. Dat kan het naar eigen zeggen, prima doen met de capaciteit van drie partners, Amazon Blue Origin, Arianespace en United Launch Alliance. Daarvoor heeft het bedrijf op dit moment al 38 geplande lanceringen in de agenda staan, waarvan achttien met de Ariane 6 en twaalf met Amazon’s eigen New Glenn.

Toch heeft Amazon nu besloten ook een samenwerking met SpaceX – dat onder andere hard bezig is met de lancering van alle Starlink satellieten – aan te gaan. In de loop van de eerste helft van 2025 zullen een aantal Project Kuiper satellieten met in totaal drie SpaceX lanceringen de ruimte in geschoten worden.