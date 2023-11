Personeel OpenAI dreigt massaal op te stappen na ontslag CEO

Eind vorige week werd mede-oprichter en CEO van OpenAI – het bedrijf achter ChatGPT, Sam Altman, vrij onverwacht ontslagen. Het bestuur had geen vertrouwen meer in hem. Echter, daar dachten het personeel en een van de grootste investeerders van OpenAI, Altman werd verweten dat hij niet Open een consequent was in zijn communicatie en gedrag. Microsoft, anders over. Nadat het hele weekend zonder succes onderhandeld is over het mogelijk terugdraaien van dat ontslag, heeft een nieuwe wending in het verhaal er gisteren voor gezorgd dat de paniek bij OpenAI – en haar bestuur – volledig toegeslagen is.

Personeel dreigt massaal op te stappen

Ineens werd namelijk bekend dat de ontslagen Altman bij Microsoft in dienst treedt. Om de duimschroeven van het bestuur van OpenAI nog wat verder aan te draaien, volgde gisteren een brief van de medewerkers van OpenAI aan het adres van dat, in hun ogen, incompetente bestuur. In die brief, die door zo’n 90 procent (700 van de 770), van alle personeelsleden ondertekend is, staat dat zij niet meer voor deze incompetente bestuurders willen werken en overwegen om over te stappen naar Microsoft en Altman te volgen.

Inmiddels zou Microsoft al aangegeven hebben wel oren te hebben naar een overstap van het OpenAI personeel. Die zouden dan aan de slag kunnen bij de nieuwe afdeling die door Altman, samen met Sam Brockman, die samen met Altman bij OpenAI vertrokken vorige week, gerund gaat worden.

Altman en Brockman onder de pannen bij Microsoft

Het zal niemand verbazen dat die nieuwe afdeling zich gaat bezighouden met AI. Om precies te zijn gaan ze onderzoek doen naar kunstmatige intelligentie. Medewerkers van OpenAI zeggen dat Microsoft hen inmiddels al heeft laten weten dat er voor iedereen die wil overstappen een baan in het verschiet ligt.



In een post op X zegt Microsoft topman Satya Nadella dat zijn bedrijf er alles aan zal doen om de samenwerking met OpenAI succesvol te continueren. Maar, hij zegt ook letterlijk dat ze met veel enthousiasme kunnen melden dat Sam Altman en Greg Brockman, samen met collega's, zich bij Microsoft zullen voegen om leiding te geven aan een nieuw geavanceerd AI-onderzoeksteam.

“We kijken ernaar uit om snel actie te ondernemen om hen te voorzien van de middelen die nodig zijn voor hun succes”, aldus Nadella.