Perseverance legt lightsaber neer op Mars: zo zit dat

Wat rijmt er op Mars? Star Wars. En wat gebeurt er nu op Mars? Ook Star Wars. Tenminste, dat lijkt zo. Marswagen Perseverance heeft een soort lightsaber op de rode planeet neergelegd. Wordt de nieuwe Star Wars er opgenomen of is er toch iets anders aan de hand?

Perseverance Helaas bestaan er nog geen echte lightsabers (hoewel, dat is waarschijnlijk het meest veilig) en is dit ook geen spannend zwaard uit een sci-fi-verhaal. Perseverance heeft een sample op Mars neergelegd dat heel veel weg heeft van een lichtzwaard. De directeur van het NASA Jet Propulsion Laboratory Laurie Leshlin vindt het hilarisch: “Ik heb mijn hand naar mijn computerscherm gebracht om te kijken of het zo van Mars kan worden getransporteerd, want als directeur is de Force met mij, toch?” Ze doelt daarbij op de manier waarop personages met de Force in Star Wars dingen zo via die kracht naar hun hand kunnen laten zweven. We zitten op aarde namelijk naarstig te wachten op die samples van Mars. Helaas duurt het nog heel, heel erg lang voordat we ze kunnen ontvangen, uitpakken en onderzoeken. Dat wordt pas in de jaren 30 van deze eeuw. De hoop is dat er zo leven kan worden gevonden op Mars.

Marsmonsters Maar goed, dat verklaart nog niet waarom er een lightsaber op de rode planeet ligt. Dat heeft alles te maken met een bewust wetenschappelijk design, niet zozeer met eventuele fans bij NASA. Het buisje is gemaakt van titanium, een metaal dat zich goed weet te houden in veel verschillende omstandigheden. Maar: dat is ook hoe Luke Skywalker zijn lichtzwaard beschrijft in een comic van Star Wars. Echter is hier voor een cilindervormig ontwerp gekozen om te zorgen dat de monsters gemakken kunnen worden opgeslagen op Mars. Ze moeten daar namelijk een paar jaar liggen voordat er een ruimtevaartuig komt om ze naar aarde mee te nemen. De buizen zijn lichtgewicht en kunnen niet alleen tegen een stootje: ze zorgen ook dat de inhoud, die marsmonsters, goed blijven. Zo weten we straks op aarde dat we naar een sample van 100 procent Mars is gemaakt. De buizen zijn zelfs van meerdere soorten titanium gemaakt: nitride (goud), gewoon titanium (zilver) en dan nog een witte soort aluminium coating om het buisje bestendig te maken tegen de hitte van de zon. Zonwarmte en zonlicht kan ervoor zorgen dat de chemische samenstelling van een monster wordt beïnvloedt en dat wordt hierdoor voorkomen.

Belangrijke missie Tot slot is de bovenkant een soort hermetische afsluiting zodat het sample zo clean mogelijk blijft. Qua massa is zo’n ding maar 47 gram. Dat zou je niet zeggen he? Het is de eerste monster-drop-off van Perseverance en er beloven er nog veel meer bij te komen, voordat ze allemaal naar aarde worden getransporteerd. Niet zo heel erg Star Wars uiteindelijk, maar het spreekt wel tot de verbeelding. Maar dat doet eigenlijk de hele Mars-missie. Het is uiteindelijk de bedoeling om daadwerkelijk mensen naar Mars te sturen, al is het nog afwachten of dat sneller kan dan de zes tot negen maanden dat het nu zou duren om naar de planeet af te reizen. Elon Musk heeft er in ieder geval grote plannen mee, als hij het niet te druk heeft met al zijn andere avonturen. Afwachten dus.