​Patentzaak: Apple hoeft geen 308,5 miljoen dollar te betalen

Personalized Media Communications

Goed nieuws voor Google, want dat hoeft geen 308,5 miljoen dollar te betalen (262 miljoen euro). Licentiebedrijf Personalized Media Communications kreeg in het hoger beroep te horen dat de Texaanse rechter het niet eens is met de aantijging dat Apple patenten zou schenden. Apple kreeg eerder al gelijk, maar het licentiebedrijf wilde het er niet bij laten zitten. Had het dat nu maar wel gedaan, want nog steeds hoeft Apple de gigaboete niet te betalen. Sterker nog, PMC moet betalen: namelijk de kosten die Apple heeft gehad voor deze rechtszaken.

De rechter meent namelijk dat de patentaanvraag van PMC expres vertraging leek te zijn opgelopen, door PMC, waardoor er meer geld kon worden geëist. Je kunt als patentaanvrager bij de U.S. Patent and Trademark Office kiezen om het patent wel aan te vragen, maar de uitgifte van een octrooi pas te laten plaatsvinden wanneer een bedrijf de tech maakt. Vervolgens kun je dan klagen dat iemand inbreuk doet op het patent. Een ietwat vreemde constructie, die gelukkig sinds juni dit jaar aan banden is gelegd door de VS.