Nucleaire raketmotor kan ruimtereizen flink verkorten

Space, the final frontier. Het is dé quote van Star Trek, in 1966 bedacht – of toch in ieder geval beroemd geworden – voor een science fiction tv-serie in een tijd dat de mens nog amper buiten de dampkring geweest was. Nu, ruim 55 jaar later, is de mens nog nooit – en dat is ook alweer ruim 53 jaar geleden – verder geweest dan de Maan, op zo’n 380.000 kilometer van de aarde. En toch hebben we nog steeds de ambitie om die ‘final te doorbreken. Eerst naar Mars, maar uiteindelijk ook naar andere zonnestelsels.

Nucleaire raketmotor

Bij een nucleaire raket denk je niet meteen aan iets positiefs. Toch is het precies dat wat NASA en Darpa gaan ontwikkelen en testen. Niet om onze, of andere, werelden te vernietigen. In tegendeel, een nucleair aangedreven raketmotor moet reizen in de ruimte makkelijker, en korter maken doordat deze motoren een veel hogere snelheid kunnen halen. De snelheid waarmee de mens tot nu toe door de ruimte kan reizen is nog altijd de grootste beperking voor reizen naar andere planeten in ons zonnestelsel. Om nog maar te zwijgen over andere zonnestelsels.

De nucleair aangedreven raket die NASA en Darpa gaat testen, moet de reistijd met een kwart kunnen gaan inkorten. Bijkomend voordeel is dat een dergelijke raketmotor minder brandstof nodig heeft (in gewicht) en daardoor op langere missies meer ruimte overblijft voor de astronauten, voorraden en instrumentarium voor wetenschappelijke experimenten.

Het is overigens niet de eerste keer dat NASA de mogelijkheid van een nucleair aangedreven raket onderzoekt. Vijftig jaar geleden werd een vergelijkbaar onderzoek gedaan in het kader van het Apollo project. Verder dan tests kwam men echter niet.

"Recente lucht- en ruimtevaartmaterialen en technische vooruitgang maken een nieuw tijdperk voor nucleaire ruimtetechnologie mogelijk, en deze vluchtdemonstratie zal een belangrijke prestatie zijn in de richting van het tot stand brengen van een ruimtetransportcapaciteit voor een aarde-maaneconomie", aldus NASA.