Neuralink mag niet getest op mensen, hoe graag Musk ook wil

We schreven gisteren wel dat Chinese bedrijven er helaas om bekend staan dingen soms wat mooier te maken dan ze zijn, maar er zijn mensen die dat in de extremen hebben. Elon Musk bijvoorbeeld. Zo zou Neuralink eigenlijk vorig jaar al op mensen moeten worden getest, toen werd het de eerste helft van dit jaar, maar nu lijkt het er toch echt op dat dat geen realistisch doeleinde is. Elon Musk vindt dat het allang kan, maar daar denken de organen die toestemming moeten verlenen heel anders over.

FDA-toestemming

In de Verenigde Staten heb je voor zoiets de FDA: de Food and Drug Administration. Hoewel het eigenlijk een soort equivalent is van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, is dat toch echt het orgaan dat over deze implantaten bij mensen gaat. En ja, met zulke nieuwe technologie die bovendien zeker ook kwaadschiks zou kunnen worden gebruikt, moet het zich wel een paar keer meer achter de oren krabben dan bij de volgende zoetstof die suiker moet vervangen.

Tot nu toe vangt Musk bot bij de FDA. Het ziet het nog niet zitten om de breingolfimplantaten, die Neuralink eerder succesvol in een varken en een aap plaatste, in mensen in te brengen. Reutersschrijft dat zeven huidige en voormalige werknemers hebben onthuld dat er begin 2022 toestemming is gevraagd aan de FDA en dat deze het afwees. Er zouden nog tientallen zaken zijn die Neuralink moet aanpassen, voor het die menselijke testfase in mag.