​Neuralink gaat full circle voor Musk: man tweet met gedachten

Nadat hij vorige week al schaak speelde met zijn brein alleen, heeft hij nu ook een tweet de wereld ingeslingerd. De vanaf zijn schouders verlamde Noland Arbaugh is de wereldberoemde eerste mens met Neuralink-chip in zijn brein. Hij heeft nu alweer een nieuw hoogtepunt bereikt door een tweet op X te zetten met alleen zijn gedachten.

First ever post made just by thinking, using the @Neuralnk Telepathy device! https://t.co/mj8GfiuDcD

Tweeten met je gedachten

Het idee van Neuralink is dat je met je brein computers kutnt aansturen, omdat het chipje de breingolven bekijkt en omzet in een opdracht voor de computer. Noland kan dus denken: zet dat schaakstuk op die plek. Op X plaatste hij een bericht dat wel heel grappig is, maar ook de mensen die sceptisch zijn over de ware intenties van Neuralink (en vooral Elon Musk) niet zal helpen: “Twitter gaf me een ban omdat ze dachten dat ik een bot was. X en Elon Musk hebben die opgeheven, want dat ben ik ook.”

Hij noemt zichzelf door de chip nu een bot en of het nou een grapje is, of hij dat toch denkt: het zal mensen die al bang zijn voor wat Elon van plan is met zijn breinimplantaat er niet minder ongerust om maken. Toch kun je er niet omheen dat het vrij bizar is dat iemand met Telepathy, zoals het product heet, door alleen te denken een tweet plaatste. Elon Musk noemt het dan ook blij: “De eerste post ooit die werd gemaakt door alleen maar te denken!”