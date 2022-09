​Nederlandse startup DeWarmte komt met hybride warmtepomp

De warmtepomp AO is een all-electric ready, hybride lucht-waterwarmtepomp die je makkelijk kunt installeren. Hij levert een gasbesparing op van gemiddeld 70 procent, meent de startup. Heb je daarnaast het HeatCycle-systeem in huis, dan heb je geen gasaansluiting meer nodig. Warmtepomp AO kan in de tuin of op een plat dak staan of worden gemonteerd aan een buitengevel. Hij is aangesloten op het dichtstbijzijnde radiatorcircuit en dat betekent dat er niet teveel leidingwerk hoeft te worden getrokken. Er kunnen vanaf een afstand updates worden gestuurd naar het systeem, dat de warmte onttrekt aan de buitenlucht en vervolgens inzet om het huis te verwarmen.

De startup is in 2019 opgericht en heeft als doel om warmte te winnen uit afvalwater van woningen. De WarmtePomp AO moet helpen om huiseigenaren aan de duurzamere warmtebronnen te krijgen. Iets wat waarschijnlijk met de hoge energie- en gasprijzen op dit moment een goede timing is. Daarnaast komt er in 2026 een verbod op de gas-CV-ketel, waardoor mensen op zoek moeten naar een oplossing. De hybride warmtepomp wordt dan de norm.

Spin-off van TU Delft

TU Delft-spinoff DeWarmte ontdekte dat afvalwater gemiddeld 27 graden is (bijvoorbeeld door douchen, wasmachines en vaatwassers) en vindt het zonde dat dit gewoon wordt weggegooid. Hierop is het een oplossing gaan ontwikkelen waardoor de warmte terug wordt geleverd aan de woning. Het afvalwater loopt nog steeds weg, maar pas als het koud is. Oprichters Sander Wapperom en Auke de Vries ontwikkelden de oplossing samen. Die HeatCycle is nu bij 100 mensen geïnstalleerd en de warmtepomp AO is bedoeld om mensen helemaal van het gas af te halen, of voor mensen die om technische redenen geen HeatCycle-systeem kunnen installeren.

“Na de succesvolle lancering van de HeatCycle vorig jaar hebben we door onze samenwerking met onze klanten veel ervaring opgedaan. We kwamen tot de conclusie dat we ook oplossingen willen bieden aan klanten zonder kruipruimte of kelder. Daarnaast willen we helemaal gasloos wonen als optie kunnen bieden. We willen impact hebben en duurzame warmte voor iedereen toegankelijk maken. Daar draagt de ‘Pomp AO’ direct aan bij”, aldus Sander Wapperom, mede-oprichter van DeWarmte.