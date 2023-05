NASA heeft maanmissie Lunar Flashlight afgebroken

In december werd de Lunar Flashlight missie van NASA’s Jet Propulsion Lab (JPL) gelanceerd. Nu, vijf maanden later, moet het JPL helaas melden dat de missie mislukt is. De onderzoeksatelliet, CubeSat, die in een baan rond de maan gebracht zou worden, is en zal daar nooit arriveren. CubeSat moest op zoek gaan naar (restanten van) oppervlakte-ijs in kraters waar de zon nooit schijnt, in de buurt van de zuidpool van de Maan.

Voor de aandrijving van de satelliet hadden JPL en NASA gekozen voor een bijzonder innovatieve oplossing. Een van de motoren was namelijk niet groter dan een reiskoffer. En, met het oog op toekomstige ‘groene’ ruimtemissies, die motor werd aangedreven door eco-brandstof. Helaas bleek na vijf maanden dat de motor van de CubeSat niet genoeg stuwkracht meer leverde om het doel, een baan rond de maan, te bereiken.

CubeSat gaat nu naar de zon

NASA weet (nog) niet precies waarom de missie mislukt is, maar vermoed wordt dat het brandstofsysteem vervuild raakte met metaaldeeltjes waardoor stuwkracht verloren ging. NASA en JPL hebben nog geprobeerd het probleem te omzeilen. Zo werd een nieuwe koers, met een baan dichter bij de maan, maar met minder flyby’s, berekend. Ook werd op verschillende manieren geprobeerd het vervuilde brandstofsysteem schoon te ‘blazen’, maar uiteindelijk moest toch de handdoek in de ring gegooid worden.

CubeSat is inmiddels al aan zijn terugreis begonnen en zal vandaag, 17 mei, op 65.000 kilometer van de Aarde passeren. Daarna gaat hij richting de zon. In de tussentijd denken NASA en JPL na over eventuele andere missiedoelen voor de satelliet. Het niet voldoende stuwkracht genereren voor een baan rond de maan, betekent dus niet dat de satelliet ook meteen als verloren beschouwd moet worden.