Eerste stap richting ruimtestation bij de maan is gezet

CAPSTONE heeft succesvol de baan rond de maan bereikt. Hij was 5 maanden onderweg, maar dat komt omdat hij veel verder dan de maan was gereisd en toen terug is gekomen. Hoewel het niet breed wordt uitgemeten, is dit wel degelijk een grote stap voor NASA.

CAPSTONE NASA heeft gezegd: “We hebben de bevestiging gekregen dat CAPSTONE is aangekomen in een halo-baan en dat is een enorme, grote stap voor het agentschap. Hij heeft net een paar minuten geleden zijn eerste insertiebrand voltooid. En de komende dagen zullen ze de baan verder verfijnen en de eerste kubussat worden die op de maan vliegt en werkt." Een kubussat (in het Engels cubesat geheten) is een ruimtevaartuig dat zal werken als een soort navigatiesysteem. Het blijft voor een half jaar in de baan rond de maan en dat moet lukken: het apparaatje heeft namelijk weinig stuwkracht nodig om op zijn plek te blijven. Stuwkracht kost vaak veel brandstof en wanneer dit op is, is een ruimtevaartuig ten dode opgeschreven: hij kan zonder brandstof immers niet meer thuiskomen of überhaupt bewegen. De kans is dan dat hij uit de baan rond de maan ‘valt’ en verdwijnt in de oneindigheid van de ruimte. En ja: dan wordt het ruimte-afval en dat moeten we niet willen.

Lunar Gateway In de baan rond de maan, hoe ver is dat eigenlijk? De dichtstbijzijnde plek waar CAPSTONE hangt is 3.000 kilometer vanaf de maangrond. Maar vergis je niet: die baan rond de maan is geen cirkel van overal 3.000 kilometer: soms is CAPSTONE maar liefst 70.000 kilometer bij de maan vandaan. Het draagt hoe dan ook bij aan een belangrijke taak: het maken van een ruimtestation nabij de naam genaam Lunar Gateway. NASA wil die de komende tien jaar gaan bouwen. CAPSTONE is niet alleen een initiatief van NASA. Het is een commerciele missie gestart door Advanced Space, een bedrijf uit Colorado. De kubussat is ook maar 25 kilo. Hij werd eind juni vanuit Nieuw-Zeeland gelanceerd via de Electron-raket van Rocket Lab. Rocket Lab is één van de nieuwere spelers op de ruimtemarkt en het is voor het eerst dat het bedrijf deep space in is gegaan. Kortom, deze missie is op veel manieren iconisch. Bovendien hing het alles aan een zijden draadje toen het apparaat maar bleef draaien. Het is gelukkig gelukt om dat te stoppen, anders waren we CAPSTONE kwijt geweest.