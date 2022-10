NASA en SpaceX bekijken Hubble opties

Hubble hangt al sinds 1990 op zo'n ongeveer 335 mijl boven het aardoppervlak. De ruimtetelescoop verliest langzaam maar zeker hoogte, zoals alle zogenoemde low-orbit satellieten, waardoor het einde van de levenscyclus van de telescoop in zicht komt. Dat staat overigens los van de technische 'beperkingen; en slijtage van de inmiddels dus 32 jaar oude 'verrekijker'. Het naar een hogere, meer stabiele, baan brengen van Hubble, zou de levensduur van de ruimtetelescoop met meerdere jaren kunnen verlengen.

“Dit onderzoek is een opwindend voorbeeld van de innovatieve benaderingen die NASA onderzoekt via privaat-publieke partnerschappen", aldus Thomas Zurbuchen va de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie.

Daarom wordt nu in samenwerking met SpaceX gekeken naar commerciële mogelijkheden om het project wellicht vorm te geven en uit te voeren met een Dragon raket van SpaceX. De twee bedrijven gaan deze mogelijkheden de komende periode onderzoeken. Verwacht wordt dat ze daar zo’n zes maanden voor nodig zullen hebben.

Afgelopen week hebben NASA en SpaceX besloten om samen te gaan onderzoeken welke meerwaarde de op zijn eind lopende Hubble telescoop nog kan hebben en wat daar voor nodig is. Een van de opties die bestudeerd wordt is het naar een hogere baan brengen van de telescoop. NASA is daar wel voor te porren, maar heeft er geen (overheids)budget voor.

Kennis en ervaring

Voor SpaceX is het onderzoek meteen een uitgelezen gelegenheid om meer kennis te vergaren over de technische uitdagingen die komen kijken bij onderhoudsmissies in de ruimte.

Het onderzoek naar de mogelijke commerciele samenwerking richt zich weliswaar op de Hubble en Dragon raketten van SpaceX, maar delen van het missieconcept van toepassing zijn op andere ruimtevaartuigen, met name die in een baan in de buurt van de aarde zoals Hubble.