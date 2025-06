Muis gemaakt zonder vrouwelijke inbreng

Nu is er echter zodanig geknipt en aangepast in de genen, dat er door een combinatie van 20 aanpassingen in de genen toch echt een muis kon worden gemaakt met de chromosomen van twee spermacellen. De muizen die eruit zijn voortgekomen zijn uitgegroeid tot volwassen muizen. Een succes dus.

DNA aanpassen

Tegelijkertijd is het geen houdbare situatie, zo stelt de wetenschap. Het weghalen van dingen in het DNA zou niet de weg moeten zijn. Daarom hebben onderzoekers meer geprobeerd en is het nu mogelijk om het DNA chemisch aan te passen. De onderzoekers konden hiermee als het ware doen alsof ze een vrouwtje waren, en de muizen zo groot en sterk laten groeien.

Een bijzondere prestatie van de wetenschap, al zal het nog even duren voordat we hier grotere voorbeelden van krijgen: dit soort processen verbeteren en bewijzen kost vaak veel tijd.