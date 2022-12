Mega vliegtuigorder van Air India in de maak

Tata wil blijkbaar werk maken van Air India. Bronnen uit de luchtvaartindustrie melden namelijk dat Air India op het punt staat de grootste vliegtuigorder uit de historie van de luchtvaart te plaatsen. De luchtvaartmaatschappij zou binnenkort bekendmaken dat ze in een klap maar liefst 500 nieuwe toestellen gaan kopen. Daarbij zou het gaan om ongeveer 400 zogenoemde narrow body kisten en 100 wide body toestellen.

India is niet alleen hard op weg China van de troon te stoten als het grootste land ter wereld, qua bevolkingsaantallen dan. Daarnaast maakt de industrie van India ook flinke stappen vooruit. Dat brengt natuurlijk allerlei ‘randzaken’ met zich mee. Een daarvan is het ‘upgraden’ van de nationale luchtvaartmaatschappij. Die, Air India, werd vorig jaar nog door de overheid verkocht aan Tata Group. Ja, die van de staalfabrieken, vrachtwagens en tientallen andere bedrijven en fabrieken.

Boeing én Airbus in de race

De order, zo claimen de bronnen te weten, zal niet worden geplaatst bij een enkele vliegtuigbouwer. Theoretisch zou dat wel kunnen natuurlijk. Zowel Boeing als Airbus hebben voldoende type toestellen in hun portfolio om aan de vraag van Air India te kunnen voldoen.

Maar bij deze aantallen, ondanks het feit dat nog geen enkele luchtvaartmaatschappij ooit een order van deze grootte geplaatst heeft, lijkt het wel verstandig om meerdere leveranciers in te schakelen. Al kwam de order van American Airlines uit 2011 wel aardig in de buurt. Die maatschappij bestelde toen in één klap 460 toestellen bij Airbus en Boeing voor bijna 40 miljard dollar.

Als de berichten kloppen dan zou Air India voor de narrow body toestellen vooral kijken naar de Boeing 737MAX. De 100 wide body toestellen worden dan verdeeld over drie verschillende type toestellen, de 787 (Dreamliner) en 777 van Boeing en de A350 van Airbus.