Eerste buitenlandse interesse voor Chinese ‘737’

De Comac (Commercial Aircraft Corporation of China) C919, ofwel de Chinese ‘namaak’ Boeing 737 staat al een tijdje op het punt om in actieve dienst genomen te worden. Het toestel dat al sinds 2008 in ontwikkeling is en uiteindelijk bijna acht jaar later dan gepland luchtwaardig is, kan echter op nog maar weinig belangstelling van luchtvaartmaatschappijen buiten China rekenen. Daar lijkt nu verandering in te kunnen komen.

Interesse uit Nigeria

De kersverse nieuwe Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij Nigeria Air heeft deze week laten doorschemeren een eventuele aanschaf van een of meerdere C919’s te overwegen. Als dat inderdaad doorgaat, dan wordt die nieuwe luchtvaartmaatschappij de eerste ‘buitenlandse’ klant voor Comac’s nieuwste toestel.

Op dit moment heeft de interesse nog niet geleid tot een daadwerkelijke order, maar de Nigeriaanse minister voor luchtvaart liet dit weekend wel doorschemeren dat de interesse voor de C919 wel degelijk een optie is. “We hebben nog niet naar de C919 gekeken, maar als dit toestel net zo goed is als zijn concurrenten (Boeing 737 en Airbus A320, red.) dan zie ik niet in waarom we hem niet zouden overwegen”, aldus Haidi Sirka.

Het feit dat Nigeria het Afrikaanse land is dat de meeste handel drijft met China – jaarlijks wordt voor meer dan 24 miljard dollar geïmporteerd – zou een samenwerking op luchtvaartgebied geen gekke gedachte maken.