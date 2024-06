Mag je van ruimtetoeristen verwachten dat ze aan onderzoek meedoen?

We weten dat we niet zonder goede uitrusting de ruimte in kunnen, en dat onze lijven flink te lijden hebben zonder zwaartekracht, wanneer we weer op aarde terugkeren. Maar verder is er eigenlijk niet heel erg veel bekend over het menselijk lichaam in de ruimte. Daar komt binnenkort verandering in, want door een paper die werd uitgegeven in Nature blijkt dat er meer onderzoek nodig is. Maar in hoeverre mag je dat van een plezierritje verwachten?

Inspiration4

De paper gaat over de Inspiration4-crew, die in 2021 onder leiding van SpaceX de ruimte in ging en drie dagen later terugkeerde. Wat blijkt? Er zijn zowel fysieke als mentale veranderingen waar te nemen in de vier mensen die de ruimte ingingen. Er zijn moleculaire veranderingen waargenomen, de cognitieve vaardigheden zijn achteruitgegaan en het immuunsysteem is er ook flink van geschrokken. Dit hebben de onderzoekers uit de data gehaald: de bemanning konden de onderzoekers met informatie van meer dan 100.000 datapunten voorzien.

This stunning video of the Spacex Inspiration4 mission launch was made of multiple telescope tracking shots and composed in a neverending loop. 📹 MarsScientific pic.twitter.com/ZHJK3pX92W — Shining Science (@ShiningScience) June 12, 2024

Nu moet er wel iets bij worden vastgesteld: de Inspiration4-crew heeft lang niet zo’n extensieve training gekregen als de mensen die bij NASA werken en bijvoorbeeld naar het ISS gaan. Bovendien doen die astronauten ook nog allerlei gezondheidstests op zichzelf, zoals biopsies, bloedtests en zelfs echo’s. Het heeft dus veel meer om het lijf dan je zou denken, zo’n ruimtereis. Maar de wetenschappers zijn niet ontevreden over wat ze van de Inspiration4-crew hebben ontvangen: zeker voor mensen die niet bekend zijn met wetenschappelijk onderzoek is het knap dat ze zoveel data hebben kunnen overleggen. Wat onder andere hielp is dat ze Apple Watches droegen.

Ruimtetoeristen en onderzoek

Het is ook weer niet alsof er zomaar wat mensen van de straat waren geplukt om de missie te doen: één van de aanwezigen is Hayley Arcenaux, die doktoren assisteert en Sian Proctor is piloot en geeft geologielessen. Christopher Sembroski zat bij de luchtmacht en is ook nog Aerospace Engineer en ook Jared Isaacman, de miljardair die de missie leidde, is niet op zijn achterhoofd gevallen. Hij was 16 jaar oud toen hij een betalingsbedrijf startte. Het was bovendien geen crew die alleen uit witte mannen bestond, en dat is wel de data die we tot nu toe voornamelijk hebben gekregen omdat astronauten bijna altijd witte mannen waren.

In ieder geval bleek uit de gegevens van de crew dat korte ruimte-ervaringen op basis van deze data geen grote risico’s schijnen te vormen voor de gezondheid. Zelfs langer in de ruimte blijven, zoals 340 dagen, zou niet zo gevaarlijk zijn als werd gedacht. In ieder geval is het goed om meer te blijven onderzoeken, maar tegelijkertijd is het de vraag in hoeverre je dat straks mag verwachten van ruimtetoeristen, die miljoenen betalen voor een ticket. Is het een soort verantwoordelijkheid die je hebt als uitverkorene die de ruimte in mag, of mag je er ook voor kiezen om niet aan dit soort onderzoeken mee te willen doen?

Een plicht of een recht?

Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Een grote groep vindt dat een ruimtetoerist uiteindelijk gebruikmaakt van door het publiek gesponsorde research waardoor ze überhaupt gelanceerd kunnen worden, dus dat ze dan ook aan dit soort onderzoek moeten meewerken. Helemaal omdat ze echt niet allemaal naalden in zichzelf hoeven te steken of echo’s hoeven te maken: een Apple Watch en een zweetpleister zijn waarschijnlijk al heel waardevol.