Eerste echte ruimtetoerisme van Virgin Galactic is van start

Virgin Galactic

Een kaartje voor die vlucht naar randje ruimte is 410.000 euro en dat zorgt dat ruimtetoerisme toch vooral voor de 1% is. Echter is het wel iets waar Branson brood in ziet: hij werkt er al decennia aan om dit voor elkaar te krijgen en geld te verdienen aan de ruimte en aan de wetenschap, die zorgt dat de mensen veilig en wel richting de ruimte gaan en terugkeren. De mensen reizen naar het randje van de ruimte omdat ze daar wel gewichtsloosheid kunnen voelen, maar ook makkelijk kunnen terugkeren op onze planeet.

De tocht is vrij kort: ze vliegen in anderhalf uur 85 kilometer hoog, zijn een paar minuten gewichtsloos en keren dan alweer terug naar aarde. Het debuut van dit ruimteritje was voor Galactic 01, een groep vier mensen waarvan twee van de Italiaanse luchtmacht, die onderzoeken doen naar microzwaartekracht. Het is dus aan de ene kant ook weer niet helemaal alleen maar voor de fun. Bovendien is het argument om wél ruimtetoerisme te hebben ook dat het niet alleen voor het plezier is, maar ook voor de inkomsten die weer kunnen worden gestoken in de research en development van nieuwe, hopelijk duurzamere technieken om de ruimte in te gaan.