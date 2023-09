Lithium uit Nederland en België?

Lithium is een van de belangrijkste grondstoffen van accu’s. Sinds de energietransitie ook de automotive wereld in zijn greep heeft, met de komst van steeds meer – en uiteindelijk vrijwel alleen nog maar – elektrische auto’s, is de vraag naar lithium geëxplodeerd. Die grotere vraag heeft natuurlijk ook gevolgen voor de prijs van deze grondstof. In de afgelopen twee jaar is de prijs van lithium, dat vrijwel volledig van buiten de EU komt, met maar liefst 870 procent gestegen. Dat betekent ook dat plekken waarvan bekend is dat lithium te vinden is, maar waar de winning voorheen niet rendabel was, nu ineens wel interessante bronnen worden. Zoals in het grondwater in delen van België en Nederland.

Lithium in Belgisch en Nederlands grondwater

De vraag is nu of dit betekent dat we over een paar jaar in plaats van aardgas (waarvan de winning gestopt wordt) onze staatskas kunnen vullen met het geld dat verdiend wordt met de winning van lithium.

Nu moeten we overigens niet denken dat hier in Nederland en België het lithium voor het oprapen ligt. Zoals gezegd bevindt deze waardevolle grondstof zich in het grondwater. Bekend is inmiddels dat er in de Belgische Kempen elke liter grondwater zo’n 100 milligram lithium bevat. Probleem is wel dat dat water van grote diepte – tot wel 1000 meter – omhoog gepompt moet worden. En daar moet dan vervolgens nog de lithium uitgehaald worden. Voordeel is weer dat het warme grondwater – dat gemiddeld 30 tot 35 graden is – ook gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het verwarmen van huizen en bedrijven of, zoals in Zuid-Limburg, zwembadwater.

Minder lithium dan in andere Europese landen

Of het uiteindelijk haalbaar, en dus rendabel zal zijn om het lithium uit de Nederlandse en Belgische bodem te gaan winnen, zal moeten blijken. Daar wordt nu door het Belgische Hita een haalbaarheidsstudie naar gedaan.

Complicerende factor is dat in onze landen de concentratie lithium in het grondwater een stuk kleiner is dan in bijvoorbeeld de Elzas of in Italië waar vaak drie tot vier keer zoveel – en vergeleken met Nederland zelfs vijf tot zes keer – lithium in het grondwater zit. Hier in Nederland ligt de concentratie lithium rond de 60 milligram per liter grondwater.