Recycling oude EV-accu’s zal de prijs van EV’s drukken

Een van de grotere uitdagingen waar de automotive industrie mee worstelt is de productie van voldoende accu’s voor elektrische voertuigen. Grondstoffen voor de huidige accu’s, lithium, kobalt en nikkel, zijn relatief schaars en worden, naar gelang het aantal EV’s dat geproduceerd en verkocht wordt, dus ook steeds duurder. Recycling van oude ‘versleten’ accu’s kan een deel van dat probleem oplossen. Echter, er zijn op dit moment nog te weinig oude EV-accu’s beschikbaar om daarvoor een rendabele business op te starten. Onderzoekers van de Technische Universiteit van Aken (RWTH) stellen dat dit tegen 2035 wel mogelijk is. Al zullen daarvoor wel miljardeninvesteringen nodig zijn. De RWTH heeft bereken dat de industrie hiervoor zo’n 9 miljard moet gaan reserveren.

Hergebruik oude accu’s

Op kleine schaal wordt het recyclen van oude EV-accu’s wel al getest. Onder andere Volkswagen en Mercedes hebben daarvoor al pilots lopen. De RWTH-wetenschappers denken dat uiteindelijk zo’n 60 procent van de materialen uit oude EV-accu’s hergebruikt kan worden voor de productie van nieuwe accu’s.

Los van het feit dat het recyclen van oude EV-accu’s goed is voor de duurzaamheid en het gebruik van dure grondstoffen, is het ook goed voor de prijzen van elektrische auto’s. De accu is een van de duurste onderdelen van een EV. Wanneer die voor 60 procent gemaakt worden van gerecyclede materialen, dan kunnen de prijzen van EV’s omlaag. Het hergebruik van de grondstoffen van oude accu’s betekent volgens experts dat over een tiental jaar tot wel 30 procent minder nieuw lithium, nikkel en kobalt nodig is voor de productie van een accu.