Taiwanese solid-state accufabrikant komt naar Frankrijk

De meeste elektrische auto’s hebben, net als heel veel kleine gadgets, een lithium-ion accu. Die hebben veel meer capaciteit dan de ouderwetse nikkel-cadmium accu’s maar de li-ion-technologie is met name voor EV’s uiteindelijk niet houdbaar. Er zijn grenzen aan de capaciteit en verhouding tussen de grootte (en gewicht) van de accu en wat praktisch haalbaar wenselijk is om in een auto te bouwen. Al jaren wordt solid-state als dé accu-technologie voor de toekomst bestempeld. Compacter, meer vermogen en veiliger, omdat er gewerkt wordt met vaste (solid) elektrolyten met een grotere energiedichtheid.

Solid-state accufabriek in Duinkerken

De Taiwanese ontwikkelaar en fabrikant van solid-state accu’s ProLogium gaat de komende jaren een fabriek bouwen in Frankrijk. Daarvoor heeft de Franse overheid, met goedkeuring van de EU, anderhalf miljard euro staatssteun uitgetrokken. Met dat geld gaat ProLogium eerst een R&D faciliteit opzetten. Die komt te staan in de buurt van Duinkerken.

Op termijn moet daar dan ook een gigafabriek herrijzen met een capaciteit van 48GWh waar solid-state accu’s voor EV’s geproduceerd worden. In totaal is met het project een investering van meer dan 5 miljard euro gemoeid, waarvan dus 1,5 miljard wordt betaald door de Franse overheid.

Enkele weken geleden maakte ook Toyota bekend dat het werkt aan het ontwikkelen van solid-state EV-accu's. Die zouden het bereik van een EV tot 1200 kilometer kunnen 'vergroten'. Daarnaast werkt ook Nio aan de ontwikkeling van solid-state accu's, net als Renault. Die laatste doet dat samen met Airbus.