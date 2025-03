Landing van Intuitive Machines’ Athena is niet goed verlopen

De hoop was dus gevestigd op Athena. Athena is 7 dagen en 17 uur onderweg geweest naar de maan, waar hij nabij de zuidpool moest landen. Dat is een risico, want dit gebied is aanzienlijk ruiger dan waar we maanlanders normaliter heen sturen. Het risico is het echter wel waard: experts verwachten dat er water is, wat niet alleen wetenschappelijk gezien een interessante vondst zou zijn, maar ook mensen kan helpen die over een paar jaar op de maan landen.

Athena ligt scheef

Het kan nog goedkomen met deze maanlander, als er vanaf de grond iets kan worden gedaan om de maanlander te helpen. Intuitive Machines heeft het apparaat gecreëerd om tien dagen lang te boren naar grondstoffen en water op de maan. Ook is er een drone en zijn er twee rovers aanwezig, dus zelfs als Athena zelf niets kan doen, dan is er nog hoop voor die drie extra apparaten. Intuitive Machines zegt met camera’s in een baan rond de maan te gaan kijken hoe Athena precies ligt. Het hoopt hierover in de komende dagen meer informatie te geven.

Het is druk op de maan deze week: afgelopen zondag kwam de Blue Ghost aan op het hemellichaam. Hiervan verschenen prachtige foto’s en er worden meer foto’s verwacht: Blue Ghost is namelijk voorzien van heel goede camera’s om de maan beter in de beeld te brengen. Dat bodem-onderzoek dat Athena moet doen, dat doet Blue Ghost echter niet, dus het is te hopen dat Athena toch op de een of andere manier aan de slag kan om mogelijk belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen te doen.