Koddige Apollo-robot kan meer door Google Gemini Robotics

Google Gemini Robotics is een nieuw AI-systeem van Google. Het is in de Apollo-robot van Apptronik toegepast en die kan daardoor een stuk meer. Zo ritst hij een tas open en kan hij een object, zoals een rubiks kubus in een tas doen.

Google Gemini Robotics

Zo kan het model zorgen dat de robot zich makkelijker aan een nieuwe situatie kan aanpassen. Google trainde het model op meerdere robots en zegt dat het on-device werkt. Dat betekent dat je er in principe geen internet voor nodig hebt om deze AI te draaien. Wel is het nu gebruikte model iets minder complex, want het volledige model is krachtiger. Er wordt in ieder geval op dit moment een toolkit voor ontwikkelaars uitgerold voor Gemini Robotics, om te laten zien wat het kan. Bekijk TheVerge om te zien hoe de robot bewegend werkt: het is vrij knap hoe hij de kubus niet kapot knijpt en hij bovendien begrijpt wat hij moet doen.