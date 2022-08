Kabinet wil volgend jaar app voor je digitale identiteitsbewijs

In 2023 moet de ruwe versie van de app voor je Europese digitale identiteit er zijn, hoopt het kabinet. Niet de volledige app, maar een eerste versie om je eID op te slaan. Daarmee kun je je straks in de hele Europese Unie identificeren. Heel handig, want dat betekent dat je niet steeds je fysieke paspoort of identiteitsbewijs bij je hoeft te hebben.

Digitaal identiteitsbewijs Er zijn drie pilaren belangrijk bij de ontwikkeling van het digitale identiteitsbewijs: toegankelijkheid, informatieveiligheid en gegevensbescherming. Om het mogelijk te maken werken er verschillende overheidsinstanties en commerciële bedrijven aan een open-source wallet waarin Nederlanders dan straks hun identiteitsbewijs kwijt kunnen. In communicatie naar de Tweede Kamer schrijft eDigitaliseringsstaatssecretaris Alexandra van Huffelen: “Om te zorgen dat alle burgers en bedrijven, volgens de doelstelling van de EU-verordening, in 2025 gebruik kunnen maken van een hoogwaardige wallet zal dit programma een eerste versie van een Nederlandse open source wallet neerzetten.” Kortom, we kunnen er nog niet en masse mee aan de slag in 2023, maar de stappen worden in ieder geval gezet. Stappen waar zeker niet iedereen blij mee is. Er zijn mensen die het maar niets vinden dat er nu zoveel wordt gedigitaliseerd, omdat de overheid ze zo beter in de gaten zou kunnen houden. Bovendien werkt het met een uniek persoonsnummer en dat maakt het een gevaar voor datalekken: ligt dat nummer een keer op straat, dan heb je er niets meer aan. Ook identiteitsfraude zou daarmee makkelijker kunnen worden gepleegd.

eID Sowieso is men bang dat ze zich ineens overal moeten identificeren en dat ze aan de smartphone moeten, als ze die op dit moment nog niet hebben. Voor deze mensen zal de overheid dan ook met een duidelijk plan moeten komen, naast dat het zich toelegt op het ontwikkelen van die ruwe versie van de app. Het is ook niet zo dat Nederland het plan altijd al toejuichte: het wil nog steeds graag dat burgers alleen vrijwillig zo’n wallet-app kunnen gebruiken. Daarnaast moet DigiD als alternatief gelden en zal de overheid zich inzetten tegen zogeheten ‘overidentificatie’. De Europese Commissie heeft al een tijdje het plan om zo’n digitale identiteit in te voeren, die werkt met een Europees persoonsnummer. Je kunt je met je eID identificeren, maar je kunt in de app ook diploma’s delen en andere officiële documenten. Denk bijvoorbeeld aan wanneer je incheckt in een hotel of wanneer je een auto wil huren. De EU kiest er bij die app niet voor om een Europese app te maken, maar laat elk land een eigen app ontwikkelen die dan later aan de apps van andere Europese landen moet worden gekoppeld. Dat moet in 2025 allemaal gereed zijn.