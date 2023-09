​​Japan stuurt Star Wars-achtig bolletje naar de maan

In navolging van Rusland en India is nu ook Japan onderweg naar de maan. Althans: Rusland heeft de maan alleen in brokstukken bereikt en India is er al succesvol aan de slag. Het is te hopen dat het Japan dus meer vergaat zoals India dan zoals Rusland. Gelukkig is het maar iets kleins dat het op de maan wil zetten, namelijk een soort technische tennisbal.

Japan naar de maan Met de SLIM-maanlander (Smart Lander for Investigating Moon) is deze tennisbal genaamd LEV-2/SORA-Q onderweg naar de maan. Het apparaat is echt zo groot als een tennisbal en het doet denken aan iets dat zomaar in Star Wars zou kunnen zitten. Toch valt het apparaatje wel degelijk onder de noemer maanrover. Het zal zich namelijk over de maan bewegen om onderzoek te doen. En dat doet het, zoals het een bal betaamt, rollend en wel. Hopelijk zijn de astronauten die in 2025 naar de maan gaan zich wel bewust van de gadget, want je zou toch zomaar op het 8 centimeter grote maanrovertje gaan staan. Hij weegt ook bijna niks, maar dat is het voordeel van de maan: die heeft toch aanzienlijk minder zwaartekracht dan aarde. Het nadeel is wel dat als je LEV-2 toch per ongeluk een schopje geeft, het met zijn gewicht van 250 gram waarschijnlijk meteen heel ver gelanceerd wordt. Je kunt namelijk door die zwaartekracht ongeveer 6 keer zo hoog springen op de maan.

Technische tennisbal Het is trouwens niet helemaal expres dat het apparaat zo klein is: dat moest omdat er niet zoveel ruimte is op de maanlander waarmee hij wordt vervoerd. Hierdoor konden de onderzoekers niet helemaal alles erin kwijt dat ze wilden, maar dankzij de toevoeging van een mechanisme dat letterlijk uit de speelgoedwereld kon, was het mogelijk om toch van alles te integreren. Ook leuk: er werd zelfs echt speelgoed van de maanlander gemaakt dat hetzelfde werkt, schrijft Scientias, maar dan uiteraard met wat minder (dure) materialen en camera’s aan boord. Het duurt nog wel even voordat Japan het maanoppervlak bereikt met zijn SLIM. Op 6 september vertrok hij, maar hij zal drie tot vier maanden onderweg zijn. Misschien gaat de technische tennisbal wel rond de kerst naar het maanoppervlak, want het moet ergens eind dit jaar, begin volgend jaar gebeuren. Hij zal dan gaan rondrollen in de Shioli-krater, die 300 meter breed is en zich aan de achterzijde van de maan bevindt. We zijn benieuwd wat hij daar zoal gaat vastleggen, want we weten eigenlijk helemaal niet zoveel over de ‘dark side of the moon’.