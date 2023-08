Indiase maanlander heeft zijn eerste ontdekking al binnen

Van andere metalen en materialen, zoals aluminium, calcium, ijzer en titanium en silicium, was al bekend, of verwacht, dat die in de bodem van de Maan aanwezig zijn. Inmiddels is ook de aanwezigheid van zuurstof aangetoond. De zoektocht gaat verder en de wetenschappers hopen dat uiteindelijk ook waterstof gevonden wordt.

Met behulp van instrumenten, waaronder een Laser Induced Breakdown Spectroscope (LIBS), heeft de maanlander metingen van het oppervlak en de bodem uitgevoerd. Daarbij is zwavel ontdekt. Dat is, zo stellen de Indiase wetenschappers van het project, een verrassende ontdekking.

Een week geleden was het niet Rusland, maar India dat voor het eerst in de geschiedenis erin slaagde op de zuidpool van de maan te landen. Waar de Russische Luna-25 tijdens de landing neerstortte , maakte de Chandrayaan 3 dus een zachte landing. Inmiddels, een week later, blijkt dat de Indiase maanlander al direct iets bijzonders ontdekt heeft.

Water in ijsvorm

Als er waterstof op de maan gevonden wordt, dan is de kans ook reëel dat de polen, of ijskoude achterzijde, water in ijsvorm bevat. Het vermoeden dat er ijs, en dus water, op de maan is – waarschijnlijk ondergronds – leeft al langer onder wetenschappers. Bewijs is er echter nog niet.



De Indiase maanlander op dit moment de enige is die onderzoek doet op de maan zelf – naast de nodige satellieten met sensoren die de maan vanaf een baan rond het hemellichaam bestuderen. Op afstand zijn bepaalde materialen en ontdekkingen, zoals die van de aanwezigheid van zwavel, echter niet mogelijk.

Het zou dus zomaar kunnen dat de Pragyan rover van Chandrayaan 3 de komende tijd nog meer grote ontdekkingen gaat doen. Daarvoor is het wel te hopen dat de rover heel blijft. Enkele dagen geleden reed hij namelijk bijna een diepe krater in. Die werd vlak voor (op drie meter) voor de rover ontdekt. Gelukkig kon de ‘piloot’ de rover tijdig laten omkeren. En, veel tijd om nog meer te ontdekken heeft hij niet. Verwacht wordt namelijk dat hij maar genoeg energie heeft om twee weken operationeel te zijn. Daarvan is nu dus al een week verstreken.