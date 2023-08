Russische maanlander faalt

Wat een kleine overwinning voor de Russen had moeten worden in de hernieuwde race naar de Maan, is uitgelopen op een deceptie. Afgelopen weekend had een Russische maanlander, Loena-25, als eerste in de geschiedenis van de ruimtevaart, op de Zuidpool van de Maan moeten landen.

Loena-25 crasht op Maan

Enkele uren nadat de Loena-25 in de geplande baan rond de Maan gearriveerd was, werd het contact met de maanlander verbroken. Dat contact werd ook niet meer hersteld. Enkele uren later bleek dat de maanlander, zoals het Russische ruimtevaartinstituut meldde, in een ongecontroleerde baan om de Maan terechtgekomen was. Om niet veel later op het maanoppervlak neer te storten.

Als alles wel volgens plan verlopen was, dan had Loena-25 vandaag (maandag 21 augustus) het eerste ruimtevaartuig kunnen worden dat ooit op de Zuidpool van de Maan landde. Waar de Loena-25 precies is neergestort, is niet duidelijk. Mogelijk dat hij toch op of bij de Zuidpool van de Maan ligt, maar van een geslaagde landing is natuurlijk geen sprake.