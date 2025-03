James Dyson zoekt weer baanbrekende uitvindingen van jonge ingenieurs en wetenschappers

James Dyson Foundation

De James Dyson Award maakt deel uit van een bredere verbintenis van Sir James Dyson om de kracht van ingenieurs te laten zien om de problemen van de wereld op te lossen. De wedstrijd heeft meer dan 400 uitvindingen gesteund met prijzengeld en een kans om wereldwijde media-aandacht te krijgen, en wordt georganiseerd door de James Dyson Foundation. De Foundation is opgericht in 2002 en is een internationale liefdadigheidsinstelling op het gebied van onderwijs met als missie het inspireren van de volgende generatie ingenieurs. De Foundation investeert ook in medisch onderzoek en heeft tot nu toe meer dan £145 miljoen gedoneerd aan goede doelen.

Inzendingen James Dyson Awards 2025

De uiterste inzenddatum is middernacht op 16 juli 2025. Inzendingen op de shortlist in elk deelnemend land of regio worden vervolgens beoordeeld door nationale jury’s met expertise op het gebied van design en techniek, op basis van functionaliteit, ontwerpproces, differentiatie en commerciële haalbaarheid.

De nationale winnaars, geselecteerd door deze juryleden en elk beloond met een prijs van €6.000, worden bekendgemaakt op 10 september. De wereldwijde Top 20 shortlist, geselecteerd door Dyson Engineers, vervolgens op 15 oktober en de wereldwijde winnaars, geselecteerd door James Dyson, op 5 november.

De opdracht

Ontwerp iets dat een probleem oplost. Dit probleem kan een frustratie zijn waar we allemaal mee te maken hebben in het dagelijks leven, of een wereldwijd probleem. Het belangrijkste is dat de oplossing effectief is en getuigt van doordacht design denken. In tegenstelling tot andere competities krijgen deelnemers volledige autonomie over hun intellectueel eigendom.

Het proces

Inzendingen worden eerst op nationaal niveau beoordeeld door een panel van externe juryleden en een Dyson ingenieur. Elke markt kent een nationale winnaar en twee nationale runners-up toe. Uit deze winnaars selecteert een panel van Dyson ingenieurs vervolgens een internationale shortlist van 20 inzendingen. De top 20 projecten worden vervolgens beoordeeld door James Dyson die zijn wereldwijde winnaars kiest.

Eerdere wereldwijde winnaars