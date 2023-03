Innovatie: Paddenstoelen kunnen computersignalen versturen

We zien technologie altijd als iets dat wij mensen hebben bedacht, maar de natuur kan er ook wat van. Denk aan de stroomstoten die de sidderaal geeft en de wortels van planten geven elektronen af door micro-organismen die erop leven. Het is een wondere wereld. En die wordt nu nog wonderlijker, want paddenstoelen blijken computersignalen te kunnen versturen.

The Last of Us

Het mooiste van de uitvinding is nog wel het type paddenstoel dat door de onderzoekers is gebruikt: de Cordyceps, die momenteel enorm beroemd is door zijn aanwezigheid in de videogame- en HBO-serie The Last of Us. Daarin zijn het de Cordyceps die zorgen dat mensen geïnfecteerd raken en in een soort schimmelige zombies veranderen. Nu schreven we laatst al dat dat echt niet zomaar gebeurt (maar ook zeker niet ondenkbaar is), maar er zijn ook veel dingen die dit bijzondere paddenstoelentype wel kunnen. Je schijnt er beter door te presteren, ze kunnen het geheugen verbeteren en ze kunnen diabetes helpen bestrijden.

Wetenschappers van Bristol University (om precies te zijn het ‘Unconventional Computing’-lab) hebben een connectie weten te maken tussen computers en deze paddenstoelen, zo schrijft Techspot. Er wordt gebruikgemaakt van de wortels van de paddestoel om zo signalen te verzenden en te versturen. Die wortels hebben veel overeenkomsten met het menselijk brein, wat ze heel geschikt maakt voor deze taken. Maar ook voor meer taken: de wetenschappers denken zelfs een heel menselijk brein te kunnen namaken met de mycelia, zoals die wortels heten. Ja, dan dacht je dat kunstmatige intelligentie en robots de wereld gingen overnemen hè? Neil Druckmann heeft toch echt wel een punt met zijn Last of Us…