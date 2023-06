Inaugurale bemande Starliner ruimtevlucht nog maar eens uitgesteld

Soms heb je van die projecten die maar niet van de grond willen komen. In het geval van NASA kun je dat meestal dan ook meteen letterlijk nemen. Voor de derde of vierde keer is de volgende fase van de Starliner testmissie uitgesteld. Die zou mogelijk vanaf 21 juli, met bemanning, vertrekken, maar dat gaat dus niet door, weet de ruimtevaartorganisatie nu al te melden. Dit keer ligt de oorzaak van de vertraging bij de leverancier van de parachute waarmee de ruimtecapsule de laatste kilometers tijdens de terugkeer naar aarde aflegt.

Starliner sputtert vooruit

NASA werkt al enkele jaren samen met Boeing aan een ruimtecapsule, de Starliner dus, waarmee astronauten over een paar jaar niet alleen de ruimte in mee gestuurd worden, maar ook naar de Maan en uiteindelijk mogelijk ook naar nog verder weg ‘zwevende’ bestemmingen.

De eerste onbemande vlucht van de Starliner, waarbij het toestel in een baan rond de aarde gebracht werd, heeft in de lente van 2022 plaatsgevonden. Dat was al drie jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Sindsdien wordt hard gewerkt aan het realiseren van de volgende belangrijke fase op weg naar nieuwe ruimtereizen. De eerste bemande ruimtevlucht van de Starliner.

Helaas wil ook dat nog niet echt vlotten. Uiteraard is het zeker bij een bemande ruimtevlucht van belang dat niets aan het toeval overgelaten wordt. Alle systemen moeten perfect functioneren. Anders is het niet verantwoord om een aantal astronauten in een capsule bovenop een raket met miljoenen kilo’s raketbrandstof te ‘zetten’.

Problemen met parachute

Eind maart werd nog gemeld dat de eerste bemande Starliner testvlucht mogelijk vanaf 21 juli zou kunnen vertrekken. Helaas, in een verklaring heeft NASA het lanceer-window dat vanaf die datum open stond, weer gesloten. Een nieuwe datum of window wordt nu nog niet gegeven.