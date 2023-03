Eerste bemande Starliner vlucht blijft maar verschuiven

Het Starliner project van Boeing en NASA is bepaald niet onder een goed gesternte geboren. De samenwerking tussen de vliegtuigbouwer en ruimteorganisatie moest een ruimtevaartuig opleveren dat kon concurreren met de Crew Dragon van SpaceX. Tijdens de ontwikkeling en tests kreeg de Starliner nogal wat tegenslagen te verwerken, van mislukte tests tot en met softwareproblemen. Uiteindelijk lukte het pas in de lente van 2022, drie jaar later dan gepland, de Starliner met succes, onbemand, in een baan rond de aarde te brengen.

Bemande Starliner op z’n vroegst 21 juli de ruimte in

Sindsdien wachten we met spanning op het moment dat de Starliner de eerste bemande ruimtevlucht gaat maken. Ook die datum is al meerdere keren uitgesteld. Amper en week geleden werd nog gesproken over ‘ergens in mei’. Maar dat station is ook alweer gepasseerd. Gisteren hebben Boeing en NASA namelijk de volgende nieuwe datum onthuld waarop de eerste bemande Starliner vlucht uitgevoerd gaat worden: 21 juli 2023. Die datum staat overigens nog niet in beton gegoten. NASA en Boeing spreken over ‘niet eerder dan 21 juli’; een streefdatum dus.

Op dit moment zijn ongeveer 90 procent van alle benodigde certificeringen voor de geplande bemande test afgerond. Het resterende deel volgt in de loop van de komende weken en maanden. Daarvoor moeten nog een aantal verificatietests, onder andere van subsystemen en handmatige besturingssystemen, uitgevoerd worden.