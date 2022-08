​Google's nieuwe robot kan dingen die nooit geprogrammeerd zijn

Google SayCan

We weten inmiddels dat robots die leren van het internet best gevaarlijk kunnen zijn, omdat het nu eenmaal niet altijd de meest vrolijke, positieve plek is. Toch heeft Google het met SayCan voor elkaar gekregen om juist die dingen op te kunnen zoeken die nuttig zijn. Zo blijkt in ieder geval, wanneer je SayCan als een soort barman in de keuken zet. De robot, die bestaat uit een ‘gezicht’ met camera’s erin en verder een dun lijf met één arm, is onder andere in staat om een snack te pakken.

Robotmakers willen graag dat robots begrijpen wat je zegt als je tegen ze praat. Zo kun je ze roepen en kun je een gesprek met ze voeren. Bovendien is het ook veel meer zoals mensen met elkaar communiceren: via spraak. Echter zijn er ook mensen die dat om wat voor reden dan ook niet kunnen, of die in situaties zitten waarbij spreken niet netjes is. Daarom is Google teruggegaan naar zijn zoekmachineroots en heeft het de robot SayCan ontwikkeld. Die werkt op basis van iets dat Google PaLm heeft genoemd: het Pathways Language Model.