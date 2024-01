​Google komt met een soort wetboek voor robots

Isaac Asimov's three laws of robotics, 1965. Happy Birthday Isaac. pic.twitter.com/VQ5YeAzyPC

Three Laws of Robotics

Isaac Asimov begon er ooit mee: de Three Laws of Robotics. Die schrijven voor: een robot mag een mens niet pijn doen of toestaan dat een mens wordt pijn gedaan. De tweede wet is: een robot moet de bevelen van een mens uitvoeren, tenzij dit in strijd is met de eerste wet. De derde wet: een robot moet zijn eigen voortbestaan beschermen, zolang dit niet in strijd is met wet 1 of 2.

Google’s wetboek voor robots lijkt er wel een beetje op. Het is ook geen boek te noemen: het zijn drie nieuwe regels waaraan robots moeten voldoen om te zorgen dat ze sneller, veiliger en beter keuzes kunnen maken. Een deel ervan is wel een soort lijst met regels die een robot per se moet kennen, zodat je kunt voorkomen dat de robot terwijl het je afwas moet doen een bord naar je hoofd gooit.