​Ga je naar Frankrijk? Doe de sexy Pornhub museumtoer

Als je in Frankrijk bent, dan loont het de moeite om de stad Parijs te bezoeken. De Franse hoofdstad barst van de musea, waarvan het Louvre met zijn Mona Lisa met stip op één staat. Nu met nog meer stip, want Pornhub heeft nu meerdere interactieve kunsttours gemaakt die je kunt doen in musea als het Louvre. Daarin kom je vooral bij de naakte of seksueel getinte werken, want ja: het blijft Pornhub.

Om een voorbeeld te noemen: “In deze scène zie je, zoals de naam al doet vermoeden, de geboorte van de Liefdesgodin. Net als jij en ik kwam ze spiernaakt ter wereld, maar Venus is toch speciaal, want ze wordt uitgespuugd door een gigantische schelp. Dacht je dat die schelp een symbool was voor een WAP (wet ass pussy)? Dan heb je helemaal gelijk! Ha ha!” aldus de Japanse pornoster.

Je kunt de toer zowel volgen vanuit huis als binnenin het museum. De gids geeft je door middel van zeer mooie kaarten een toer langs meer dan 100 kunstwerken met naakt. Dat niet alleen, want als je fan bent van Asa Akira, dan is er nog een extraatje: zij heeft de audiogids ingesproken op zeer grappige manier.

Eigenlijk is het wel een mooie gedachte: door alle lockdowns weet Pornhub gigantisch veel meer bezoekers te trekken. Tegelijkertijd hebben musea juist problemen om bezoekers binnen te krijgen, omdat mensen voorzichtig blijven en er nu eenmaal limiterende maatregelen gelden. Pornhub draagt zijn steentje bij in het promoten van museumbezoeken, door met interactieve tours te komen waarin je meer leert over de blote billen en ononderbroekte edele delen op schilderijen in de bekendste musea. Denk aan het Louvre, maar ook het MET, de Uffizi Gallery en de National Gallery of London.



Musea boos

Je kunt het sympathiek noemen, je kunt het slimme marketing noemen, maar er zijn ook mensen die het kunstexploitatie noemen. Mensen die met gerechtelijke stappen dreigen, want het Louvre en Uffizi hebben een rechtszaak aangespannen tegen Pornhub. Er is geen wettelijke toestemming gegeven om de werken te gebruiken.

In Italië is er bijvoorbeeld een erfgoedwet die voorschrijft dat het gebruik van museumafbeeldingen voor commerciële doeleinden geld kost, en dat daar bovendien toestemming voor nodig is. Die heeft Pornhub niet gevraagd én niet betaald, wat het platform best nog wel eens duur kan komen te staan. Zo goedbedoeld als Pornhub het allemaal wil verpakken, komt het dus in ieder geval niet aan bij de halflege musea.





Fotocredits: Claraundben