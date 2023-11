EUclid maakt de eerste foto’s van deep space

Voor het verkennen van ons oneindige heelal zijn in de afgelopen jaren twee nieuwe, deep space, ruimteogen gelanceerd. De James Webb ruimtetelescoop laat ons sinds juli 2022 al regelmatig versteld staan van wat er allemaal nog te ontdekken valt. Deze week zijn ook de eerste deep space foto’s van Webb’s Europese concurrent, of collega deep space ruimtetelescoop EUclid geopenbaard door de ESA. Die zijn zowaar nog scherper en kijken nog dieper in de donkere krochten van het heelal.

Zoektocht naar het ontstaan van het heelal

De eerste foto’s, hieronder te zien in een video van ESA, laten het potentieel van EUclid zien. De deep space ruimtetelescoop van de ESA is een, zoals de ruimtevaartorganisatie het noemt, onze detective voor het donkere universum. De taak van EUclid is onderzoeken hoe donkere materie en donkere energie ervoor hebben gezorgd dat ons universum er zo uitziet als het er nu uitziet.

“Donkere materie trekt sterrenstelsels samen en zorgt ervoor dat ze sneller ronddraaien dan alleen zichtbare materie kan verklaren; donkere energie zorgt voor de versnelde uitdijing van het heelal. Euclides zal kosmologen voor het eerst in staat stellen deze concurrerende duistere mysteries samen te bestuderen. Dat moet ervoor zorgen dat we grote sprongen kunnen maken als het gaat om ons begrip van de kosmos als geheel”, legt ESA-wetenschappelijk directeur, professor Carole Mundell, uit.