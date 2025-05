Er komen Olympische Spelen voor robots

Het gaat niet alleen om het wedstrijdelement per sport, maar vooral om het laten zien wat robots allemaal al kunnen. In China zijn mensen al veel verder met het samenleven met robots: hoewel dat nog niet op grote schaal gebeurt, merk je dat het land er veel meer mee bezig is, ongetwijfeld mede omdat er ook veel robotica wordt ontwikkeld in China. Ook in fabrieken, en die zijn er veel in China, werken mensen veel samen met robots. Ze geven iets aan een robot en die geeft het weer aan de volgende persoon door.

World Humanoid Robot Games

Het is natuurlijk geen officieel Olympisch evenement, maar dat mag de pret niet drukken. De World Humanoid Robot Games vinden plaats van 15 tot en met 17 augustus. En dat is wel tof, er wordt ook gebruikgemaakt van echte Olympische locaties: het nationale schaatsstadion en het nationale stadion. Die laatste heet ook wel het Vogelnest, omdat het daar erg op lijkt. We zijn benieuwd waar de medailles van zijn gemaakt, die van ons zijn van metaal, waar zouden de robots dan mee gaan lopen?