Er is een speciale ‘nee bedankt’-knop aan Windows toegevoegd

Microsoft staat erom bekend zijn software nogal fanatiek te pushen en dat geldt ook voor besturingssysteem Windows 11. Het is er inmiddels al jaren, maar deze oktober moet je computer over zijn, anders gaat het fout. Echter is er een uitweg: wil je toch Windows 10 blijven gebruiken, dan is er nu een ‘nee bedankt’-knop aan Windows 10 toegevoegd.

Nee bedankt

Zodra je op de knop drukt, komt er een wizard in beeld waarmee je 1 jaar langer gebruikt kunt blijven maken van Windows 10, omdat je nog wel beveiligingsupdates blijft krijgen tot oktober 2026. Het kost wel geld: je bent er 30 euro aan kwijt of 1.000 Microsoft-points, maar voor wie echt niet naar het toch wat meer AI-gerichte Windows 11 over wil is het een zege.

Toch is het voor Microsoft geen knieval om die ‘nee bedankt’-knop toe te voegen: het bedrijf ziet het juist als een extra manier om Windows 11 onder de aandacht te brengen. Het scherm waarop de knop staat is helemaal nieuw en zal waarschijnlijk ergens voor oktober op jouw pc oppoppen, mocht je nog op Windows 10 werken.