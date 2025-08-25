Er is een speciale ‘nee bedankt’-knop aan Windows toegevoegd

Microsoft staat erom bekend zijn software nogal fanatiek te pushen en dat geldt ook voor besturingssysteem Windows 11. Het is er inmiddels al jaren, maar deze oktober moet je computer over zijn, anders gaat het fout. Echter is er een uitweg: wil je toch Windows 10 blijven gebruiken, dan is er nu een ‘nee bedankt’-knop aan Windows 10 toegevoegd.
Zodra je op de knop drukt, komt er een wizard in beeld waarmee je 1 jaar langer gebruikt kunt blijven maken van Windows 10, omdat je nog wel beveiligingsupdates blijft krijgen tot oktober 2026. Het kost wel geld: je bent er 30 euro aan kwijt of 1.000 Microsoft-points, maar voor wie echt niet naar het toch wat meer AI-gerichte Windows 11 over wil is het een zege.
Toch is het voor Microsoft geen knieval om die ‘nee bedankt’-knop toe te voegen: het bedrijf ziet het juist als een extra manier om Windows 11 onder de aandacht te brengen. Het scherm waarop de knop staat is helemaal nieuw en zal waarschijnlijk ergens voor oktober op jouw pc oppoppen, mocht je nog op Windows 10 werken.
Wil je graag van dat extra jaar beveiliging gebruikmaken, maar niet op dat scherm wachten, dan kun je ook naar de update-pagina van Windows gaan en bij de ‘Check voor updates’-knop drukken. De wizard neemt je dan alsnog door het proces heen. Naast de optie met de punten en geld betalen, kun je ook kiezen voor het back-uppen van je Windows 10-pc naar OneDrive. Wel moet je hiervoor ingelogd zijn op een Microsoft-account, maar dat zijn veel mensen automatisch al als ze Windows aanzetten.
Het mooie is dat je zelfs als je bewust kiest om Windows 10 nog een jaar te blijven gebruiken en juist niet naar Windows 11 gaat (nog), Microsoft het glas toch halfvol ziet. Het zegt nadat je de wizard hebt doorlopen “Het is heel goed dat je voor Extended Security Updates kiest. Dat is maar een stapje dichterbij Windows 11.” Er kunnen natuurlijk veel redenen zijn om nog niet over te willen naar Windows 11. Misschien wil je het blauwe scherm des doods niet missen, of heb je simpelweg de systeemeisen niet om Windows 11 te kunnen draaien. Ook zijn er minder aanpasbare startmenu’s die niet iedereen even fijn vindt, naast dat op sommige systemen Windows 10 sneller aanvoelt.