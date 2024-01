Deze huisrobot ploegt door de sneeuw en haalt het weg

We kennen de robotstofzuiger , we kennen de robotgrasmaaier, maar wist je dat er ook een robotsneeuwploeg is? We bedoelen dan niet een enorme bouwwerktuig-achtige variant zoals je in skigebieden ziet, maar een klein exemplaar voor thuis. Zo kom je snel van de sneeuw af.

Sneeuwrobot

Het sneeuwt inmiddels een paar dagen in ons land en het lijkt nog niet heel snel te gaan stoppen. We moeten oppassen voor gladheid, maar tegelijkertijd is die sneeuw toch ook wel heel leuk: kinderen die naar school worden gebracht met de slee, sneeuwpoppen die tot leven komen, die vriendelijke dwarrels uit de lucht: het is eigenlijk heel gezellig. Maar sneeuw kan ook vervelend zijn: glad wanneer er veel overheen is gelopen, maar ook vermindert het het zicht in de auto. En vergeet ook je winterbanden niet.

Er is nog geen robot uitgevonden die je autoruiten krabt, maar er is er nu wel een om de sneeuw in en rond je huis te verwijderen. Yarbo is een modulaire robot voor thuis die je kan helpen met grasmaaien, bladeren verwijderen en nu ook: sneeuw verwijderen. Hij komt met zijn stoere rupsbanden met profiel gewoon door de sneeuw heen en is sinds CES dit jaar voorzien van een sneeuwblazer: de Snow Blower S1 Plus. Er was al een Snow Blower S1, die je nu al kunt kopen om de sneeuw weg te halen.