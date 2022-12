Deze 5 verborgen grapjes en odes nam Orion mee naar de maan

In de rechterbovenhoek is een rode vogel te zien. Dit is een grappige toevoeging, maar stiekem was het meer dan dat: het is een kleine ode aan Mark Geyer. Hij was voormalig programmamanager van Orion en overleed in 2021. De rode vogel refereert aan de St. Louis Cardinals, het favoriete baseballteam van Geyer.

NASA is erg fanatiek als het gaat om educatie. Zelfs Shaun de Sheep wordt ingezet om mensen meer te leren over wetenschap, de ruimte en de rol van mensen binnen het universum. Dat doet het op nog meer speelse manieren dan het koddige schaap. Het heeft bijvoorbeeld vijf verborgen grapjes toegevoegd aan ruimtevaartuig Orion , die net zeer succesvol heen en terug naar de baan om de maan is gegaan. Het ruimtevaartbedrijf maakte er zelfs een wedstrijdje van voor mensen. Het postte een foto van de cockpit van het ruimtevaartuig met de vraag welke easter eggs er allemaal op de foto te zien waren. Dit zijn ze.

De naam Charlie

In het midden van het apparaat zien we Alexa (Callisto) en daarbij een aantal puntjes en streepjes. Samen vormen ze de naam Charlie. Ook Charlie is de naam van iemand die aan deze missie heeft meegewerkt. Het gaat om Charlie Lundquist, loco-programmamanager, die overleed in 2020. Hij werkte sinds 2008 voor het project en kende het op zijn duimpje.

Fly me to the Moon

Op de rechtermuur zijn de letters CBAGF te zien. Dit is geen afkorting, dit zijn muzieknoten. Om precies te zijn muzieknoten van Frank Sinatra’s Fly Me To The Moon uit 1964. Het is daarmee een knikje naar de eerste maanmissies waarbij ook daadwerkelijk de eerste menselijke stap op de maan werd gezet: Apollo, dat in die tijd volop in ontwikkeling was.