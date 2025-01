De zwarte doos van een vliegtuig: dit moet je erover weten

Na de tragedie in Korea van vorige week blijkt dat de zwarte doos mogelijk antwoorden kan geven over deze toch wat mysterieuze crash. Dat terwijl voor veel mensen die zwarte doos juist een soort mysterie vormt. Na het lezen van dit artikel niet meer, want we vertellen je alles wat je over de zwarte doos moet weten.

Zwarte doos

De zwarte doos werd in 1940 ontwikkeld en sloeg gegevens op een 88mm-film op. Het was een Fransman die met de uitvinding kwam. De oorsprong van de FDR zoals we die nu kennen wordt toegeschreven aan David Warren, een Australier die in 1956 met de moderne flightdatarecorder kwam. Het bijzondere is dat dit apparaat niet eens werd ontwikkeld met als doel de waarheid te vinden achter een crash. Het ging om aansprakelijkheid: in hoeverre was het ongeluk te wijten aan een fout van de fabrikant? Inmiddels ligt dat anders en willen we vooral weten wat er is gebeurd, zodat we dit in de toekomst kunnen proberen te voorkomen..

Een van de meest bekende verhalen over deze zwarte doos is dat hij niet zwart is en dat klopt. Het zou tussen de verkoolde brokstukken een enorm moeilijk te vinden apparaat zijn. Oranje is een goed alarmerende kleur en daarom is de flightdatarecorder oranje (al zijn ze ook soms geel, wat hetzelfde effect heeft). De zwarte doos heeft verder die wat platte naam niet van origine. Het heet eigenlijk een flightdatarecorder (FDR). Dat klinkt meteen een stuk minder spannend, maar wel aanzienlijk duidelijker. Het zegt precies wat het apparaat doet: de vluchtgegevens digitaal opslaan.