Sta je je boodschappen af te rekenen, mag je niet pinnen voordat een medewerker al je ingepakte boodschappen weer uit je tas heeft gevist voor de steekproef. Dat zelfscannen scheelt inderdaad goedemiddag hoeven zeggen tegen een medewerker, maar is het verder wel zo’n fijne manier van boodschappen doen? Dit zijn de voordelen en nadelen van de zelfscankassa.

Voordeel: je kunt je muziek/podcast blijven luisteren

Het sociale is er helemaal uit door de zelfscankassa. Je wandelt de supermarkt in, je pakt je boodschappen, je scant ze zelf en je gaat door het poortje door je bon te scannen. Je hoeft tegen niemand hallo te zeggen, je kunt gewoon je muziek of podcast blijven luisteren. Zolang je tenminste geen steekproef krijgt of bijvoorbeeld je ID moet laten zien natuurlijk

Nadeel: het sociale is eraf

Hierboven noemen we het een voordeel, maar het is voor sommigen een groot nadeel. Winkelen zonder enig gesprek te hebben gevoerd of maar iemand ‘hallo’ te hebben gezegd, dat is niet voor iedereen wenselijk. Voor eenzame mensen is dit juist een lichtpuntje van de dag. Nu kun je natuurlijk alsnog een medewerker aanspreken voor een praatje, maar dat kan voor sommigen een drempel zijn.