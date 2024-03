​Hoe je vele honderden euro's per jaar kunt besparen op boodschappen

Hieronder deel ik een bewezen strategie voor het besparen van vele honderden euro's per jaar op boodschappen. Het vergt slechts een iets verder vooruit kijken dan de dagelijkse of wekelijkse boodschappen. Per persoon kan de besparing hiermee - uiteraard afhankelijk van jullie eetgewoonten - gemakkelijk oplopen tot 400 á 600 euro op jaarbasis.



Eenmaal per jaar in aanloop naar de zomervakantie eten wij de diepvriezer grotendeels leeg. Enerzijds om te voorkomen dat een onverhoopt langdurige stroomonderbreking of uitgevallen vriezer gedurende onze vakantie tot grootschalig bederf leidt. Anderzijds omdat je met een volle diepvriezer verre van optimaal kunt inslaan bij aantrekkelijke aanbiedingen.

Tevens voorkom je hiermee dat de kwaliteit van ingevroren producten teveel achteruit gaat door vetoxidatie (eerste deel artikel). Tenslotte biedt het de mogelijkheid om de diepvriezer - afhankelijk van de hoeveelheid ijsaangroei - eens in de zoveel tijd te ontdooien.

Harde kazen

Liefhebbers van harde kazen kunnen al gauw 30 procent besparen. Harde kaas - mits ingesealed en gekoeld bewaard - is doorgaans namelijk langer houdbaar dan de T.H.T. datum. Harde kazen zullen bovendien niet zomaar bederven en ontstaan er onverhoopt enkele schimmelplekjes dan kunnen deze geen kwaad, zolang je de plekjes met schimmel maar verwijdert. Zachte kazen die schimmelplekken hebben, kun je overigens wel beter helemaal weggooien. Een aankomende houdbaarheidsdatum levert dus al gauw 30 procent korting op in de supermarkt. Wij bewaren harde kazen nooit in de diepvriezer, maar dit schijnt ook nog te kunnen?

Daarnaast hebben veel supermarkten regelmatig '2 halen, 1 betalen' aanbiedingen binnen het assortiment met harde kazen. Als je niet heel erg gebonden bent aan één specifiek kaasmerk, dan is er regelmatig kaas te vinden die flink in de aanbieding is. Vanwege de relatieve houdbaarheid kun je dan dus gerust extra inslaan. Op deze manier bespaar je tussen de 30 en 50 procent op relatief dure harde kazen.

Vlees, vis en vleesvervangers

Qua vlees en vis bestaat er weinig ruimte met betrekking tot de T.G.T. datum (laatste deel artikel). Bedorven vlees en vis vormen namelijk een serieuze bedreiging voor de gezondheid. Daarom hanteren wij qua afgeprijsde vlees- en visproducten sowieso minimaal één resterende dag tot de T.G.T. datum om geen enkel risico te lopen. Afgeprijsde vlees- en visproducten worden vervolgens nog diezelfde dag geconsumeerd of gaan rechtstreeks de diepvriezer in.

Ditzelfde geldt voor aanbiedingen van vlees, vis en vleesvervangers. Met name '2 halen, 1 betalen' aanbiedingen gaan in groten getale onze diepvriezer in. Het mooie daarnaast is dat deze relatief weinig ruimte innemen. In de praktijk komt het er op neer dat wij gedurende het hele jaar tussen de 30 en 50 procent besparen op vlees, vis en vleesvervangers.

Diepvriesmaaltijden en diepvriespizza's

Hoewel diepvriesmaaltijden en met name diepvriespizza's relatief veel vriezerruimte innemen, kun je weliswaar flink geld besparen door in te slaan in het geval van aantrekkelijke aanbiedingen. Diepvriesmaaltijden en -pizza's kopen wij daarom eigenlijk alleen in als ze fors in de aanbieding zijn. Hiermee besparen wij tussen de 25 en 50 procent.

Gefermenteerde zuivelproducten

Bedorven zuivel is lang voordat het de gezondheid kan schaden al ronduit oneetbaar door verzuring. Je kunt daarom behoorlijk flexibel omgaan met de T.H.T. datum (i.c. kijken, ruiken, proeven). Wij vinden yoghurt, vla of kwark die enkele dagen over de datum is vaak zelfs nog iets lekkerder worden. Zuivel kun je daarom gerust met 30 procent korting dicht aan de houdbaarheidsdatum inkopen.

Het beste kun je daarvoor boodschappen doen tussen 16.00 - 19.00 uur. Voor 16.00 uur is zuivel dicht aan de houdbaarheidsdatum soms nog niet afgeprijsd, na 19.00 uur is het soms al weer uit het schap verdwenen of verwijderd. Als je daarnaast niet heel erg gebonden bent aan één specifieke zuivelsoort, dan is er bovendien altijd wel een gefermenteerde zuivelsoort te vinden die fors in de aanbieding is. Inslaan maar, zou ik zeggen. Niet zelden levert dit 25 tot 50 procent korting op. Als jullie net zoals wij echte toetjesmonsters zijn, dan tikt dit op jaarbasis behoorlijk aan!

Pastabasissauzen

Als je met enige regelmaat gebruik maakt van pastabasissauzen voor pastamaaltijden dan kun je hierop al gauw 50 procent besparen. Pastasauzen zijn namelijk doorgaans langer dan 1 jaar houdbaar en ze komen met enige regelmaat in de aanbieding volgens '2 halen, 1 betalen'. Je kunt er in dat geval maar beter ruim voldoende van inslaan. Op die manier bespaar je 50 procent op relatief dure pastabasissauzen voor pastamaaltijden.

Stamppotgroenten

Stamppotgroenten zijn vaak zowel aan het begin van de winter (net na het oogstseizoen) als aan het einde van de winter (aflopende houdbaarheid wintervoorraad) aan te schaffen volgens '2 halen, 1 betalen'. Enige nadeel is dat groenten relatief veel vriezerruimte innemen. Niettemin kun je zo gedurende de hele winter verschillende stamppotmaaltijden tegen 50 procent van de kostprijs van stamppotgroenten eten.

Shampoo, douchegel, deodorant, tandpasta, tandenstokers, tandenragers, etc.

Bij veel drogisterijen komen veel gebruikte verzorgingsproducten op enig moment in de aanbieding volgens het principe van '2 halen, 1 betalen'. De houdbaarheidsdatum van dergelijke producten is doorgaans veel langer dan 1 jaar. Door dan direkt voor ongeveer een jaar in te slaan, besparen wij tot 50 procent op onze veel gebruikte verzorgingsproducten. Je bent letterlijk een dief van jouw portemonnee als je veel gebruikte verzorgingsproducten niet voor maximaal 50 procent van de kostprijs inkoopt.

Kleine huishoudelijke of administratieve benodigdheden



Kleine huishoudelijke of administratieve benodigdheden kun je beter niet bij de supermarkt inkopen. De relatief beperkte schappen voor dergelijke spullen duiden er al op dat ze relatief duur zijn. Hiervoor kun je beter eens in de zoveel tijd langs de Action gaan.

Kies standaard voor huismerken

Veel huismerken zijn in kwaliteit volstrekt vergelijkbaar met A-merken, maar qua prijs een stuk voordeliger. Dit komt doordat veel A-merken hun producten in opdracht van supermarkten in huismerkverpakkingen leveren. Het kost doorgaans immers meer om een andere kwaliteit product te maken dan om de huismerkverpakkingen te vullen met exact hetzelfde product waarmee ook de A-merkverpakkingen gevuld worden.

In sommige gevallen bemerk je echter wel degelijk kwaliteitsverschillen. Dit kan het geval zijn indien er geen sprake is van A-merkproducten in huismerkverpakkingen. Dit weet je dan tenminste voor de eerstvolgende keer.

Tenslotte heb je wellicht nog iets aan deze aanvullende tips en trucs om te besparen.

[Fotocredits - © monticellllo - Adobe Stock]