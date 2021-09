De 7 beste apps voor je MacBook

Je MacBook gebruikt automatisch Safari als browser. Logisch, want Apple wil natuurlijk dat je de eigen producten gebruikt en liever niet de diensten van de concurrent. Toch zweren ook veel Apple-fans bij Google Chrome als browser. Het wordt beter ondersteund, werkt sneller en is gebruiksvriendelijker. En je kunt de browser gewoon als standaard gebruiken op je MacBook. Hier download je Google Chrome .

Heb je een MacBook? Dan ben je gewend aan het besturingssysteem en kun je waarschijnlijk goed uit de voeten met de meeste applicaties. Maar niet alle standaardprogramma's die Apple op je MacBook heeft gezet werken even prettig. macOS is al behoorlijk gebruiksvriendelijk, maar het kan natuurlijk altijd slimmer of beter. Wij hebben 7 applicaties voor je op een rijtje gezet die je leven met een MacBook nog gemakkelijker maken!

3. Pixelmator

Wil je je foto's gemakkelijk zelf kunnen bewerken op je MacBook maar is Photoshop je wat te uitgebreid? Veel Mac-gebruikers zweren bij de app Pixelmator. Je betaalt eenmalig € 29,99, maar dan kun je wel onbeperkt foto's bewerken. Het is bovendien een razendsnelle en gebruiksvriendelijke app. Je downloadt Pixelmator hier.





4. VLC

Iedere MacBook-gebruiker weet dat het soms nog lastig is om verschillende videoformaten af te spelen. VLC is een handige gratis app die bijna alle formaten afspeelt. Een videospeler is onmisbaar op je MacBook. Download VLC hier.





5. Amphetamine

Een handige gratis app die je MacBook actief houdt op momenten dat het nodig is. Je stelt zelf in wanneer dat nodig is en bij welke programma's je Mac niet gaat sluimeren. Je downloadt Amphetamine hier.





6. 1Password

Een wachtwoordmanager is eigenlijk onmisbaar. Want wie kan nu alle wachtwoorden van alle accounts die je gebuikt onthouden? Respect als dit je lukt, maar misschien is het toch handig om ze ergens te noteren en op te bergen in een veilige omgeving. Dan kun je ook voor ieder account een ander wachtwoord bedenken, in plaats van overal hetzelfde gebruiken. Een stuk veiliger! Op 1Password sla je ze op. Download de app hier.