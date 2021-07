BMX-innovatie helpt Niek Kimman bij winnen Olympisch goud

BMX’er Niek Kimmann heeft vannacht om 4:45 uur Nederlandse tijd het Olympisch goud gewonnen. Niek is daarmee de eerste Nederlandse Olympisch kampioen BMX. Eerdere Olympische medailles waren er voor Rob van den Wildenberg (2008), Laura Smulders (2012) en Jelle van Gorkom die in 2016 zilver wist te winnen. Wat het extra bijzonder maakt is dat Niek Kimmann met een scheurtje in zijn knieschijf toch het gehele veld met deelnemers wist te verslaan.



Niet veel later wist ook Merel Smulders in haar Olympische BMX-finale een bronzen medaille te winnen.





70% van de races wordt in de eerste 9 meter gewonnen

Bij BMX draait het vooral om de start. Vandaag was hij duidelijk de snelste en finishte in een tijd van amper 39 seconden als eerste op het Ariake Urban Sports Park in Tokio. Het is een koningsnummer, vergelijkbaar met de 500 meter op de schaats of de 100 meter sprint. Alles komt aan op die eerste meters en dan vol gas naar de streep.

Om de start nog verder te verbeteren trainde Niek met behulp van een Samsung FastFrame op zijn perfecte start. Die start is essentieel bij BMX, 70% van de races wordt in de eerste 9 meter gewonnen. Eerder werd al duidelijk dat de Nederlandse BMX’ers in aanloop naar de Olympische Spelen 20 milliseconden wisten te winnen. Kimman: