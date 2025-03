Back-updag: waarom de 3-2-1-regel zorgt voor meer rust in je hoofd

Het betekent dat je altijd 3 kopieën moet hebben van je data. Je wil het op twee verschillende opslagmedia hebben en nog een interne back-up. Twee opslagmedia kunnen bijvoorbeeld een USB-stick en een externe harde schijf zijn. De externe back-up is bijvoorbeeld de cloud. Met de foto’s op je smartphone kan het betekenen dat je bijvoorbeeld standaard een Google Foto’s-back-up laat maken (dat kan automatisch), dat je daarnaast de foto’s op een laptop zet en tot slot ook nog een losse harde schijf gebruikt om de foto’s op te zetten.

Veel automatisering mogelijk

Dan is een andere vraag natuurlijk hoe vaak je je back-up wel.. back-upt. Zoals gezegd is de synchronisatie met Google Foto’s in principe automatisch te regelen, al moet je bij sommige instellingen zorgen dat je regelmatig op de wifi gaat om de back-up mogelijk te maken. Voor de USB-stick of de harde schijf of je laptop geldt dat je het waarschijnlijk handmatig moet aanpakken. Het beste is om het in je agenda te zetten als herhalende afspraak, dat je dus elke week of elke dag een back-up maakt, afhankelijk van hoe belangrijk de betreffende bestanden voor je zijn. Het is trouwens het beste om je telefoon bekabeld aan je laptop te hangen als je het wil doen, want online duurt vaak erg lang.

Naast het maken van back-ups is het ook goed om regelmatig de back-ups te testen en om eventueel versleuteling toe te voegen. Denk ook aan het gebruiken van sterke wachtwoorden en tweestapsverificatie om te zorgen dat niemand zo makkelijk bij je back-ups kan komen. Het kost allemaal wat werk, maar gelukkig is er op dit gebied steeds meer te automatiseren, waardoor back-ups maken een stuk minder werk is.