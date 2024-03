World Backup Day 31 maart: mooi moment om jezelf te testen

Het is World Backup Day, een jaarlijkse traditie op 31 maart. Een dag die je net als verjaardagen maar even moet markeren in je agenda.



Het is een herinnering aan het belang van het maken van regelmatige back-ups van al je digitale gegevens. Het is ook een gelegenheid om bewust te worden van de risico's van het verliezen van jouw waardevolle gegevens en om actie te ondernemen om deze te beschermen. En geloof maar dat daar dagelijks, dikwijls en vaak sprake van is. World Backup Day is dus een dag om jezelf te testen. Want hoe goed is jou data beveiligd en heb je er een back-up van?

De bedoeling van World Backup Day is om iedereen aan te moedigen om je bestanden, foto's, video's, documenten en andere digitale inhoud te back-uppen naar externe harde schijven, cloudopslagdiensten of andere veilige locaties. Wie het goed, maakt gebruik van meerdere mogelijkheden. Het doel is om ervoor te zorgen dat, in geval van een computercrash, virusaanval, of ander dataverlies incident, belangrijke gegevens en je persoonlijke herinneringen veilig kunnen worden hersteld.

Naast het maken van back-ups, is World Backup Day ook een gelegenheid om best practices voor gegevensbeveiliging te bespreken, zoals het gebruik van sterke wachtwoorden, het regelmatig bijwerken van software, en het vermijden van phishing-aanvallen.

Het is belangrijk om het belang van het maken van back-ups te benadrukken, omdat dataverlies kan leiden tot ernstige gevolgen, zowel persoonlijk als professioneel. World Backup Day herinnert ons eraan dat het beter is om voorbereid te zijn en gegevens te beschermen voordat er iets misgaat.