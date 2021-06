​Apple kondigt oordoppen Beats Studio Buds aan

Het leek er even op dat Beats compleet op zou gaan in Apple en het bedrijf vooral de technologie wilde gaan inzetten om zijn eigen oordoppen te verbeteren, maar na wat stilte rondom Beats heeft Apple nu toch weer nieuwe oordopjes aangekondigd: Beats Studio Buds.



Beats Studio Buds

Er werd even gedacht dat de oordoppen erg zouden lijken op de AirPods van Apple, maar ook dat is niet het geval. Als ze al te vergelijken zijn met andere oordoppen, dan zijn het die van Samsung. Geen elektrische tandenborstel-achtige stokjes, maar wat bollere oordoppen die subtieler in het oor liggen. Het gaat om in-ear oordoppen die contact maken met je smartphone of laptop via Bluetooth.

Beats Studio Buds zijn nu te zien in de Apple Store, al krijg je ze niet direct thuisgestuurd. Je moet hierop nog even wachten tot later deze zomer, want dan zijn ze verkrijgbaar. Wat Apple exact bedoeld met ‘later deze zomer’, dat is nog onbekend. Wel weten wat de prijs si: 149,95 euro.