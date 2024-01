Amerikanen lanceren geheimzinnig ruimtevaartuig X-37B: waarom?

We dachten dat de reis die voor 2024 gepland staat door NASA naar de maan Europa al spannend was op het gebied van buitenaards leven: die missie moet namelijk onderzoeken of er in het water op die maan leven is of heeft kunnen bestaan. Er is echter een ruimtemissie die nog spannender is. En die is zelfs al vertrokken.

X-37B SpaceX lanceerde voor de Amerikaanse Space Force (de ‘ruimtemacht’) afgelopen donderdag de X-37B. Het is een ruimtevaartuig dat lijkt op een space shuttle. Stiekem is het dat echter helemaal niet, het is een herbruikbaar ruimtevaartuig dat al zeven keer heeft gevlogen. Nee, het is deze specifieke missie van het vaartuig dat ‘stiekem’ bestempeld kan worden. Geheim vooral, want er wordt niet duidelijk gemaakt wat er nu precies op de planning staat voor X-37B. De kans is klein dat we er snel antwoord op krijgen. Het vaartuig is vaak niet in een paar dagen terug. De kortste vlucht was 224 dagen, terwijl de vorige vlucht ongeveer 2,5 jaar in beslag nam. Het is echter zelfs onbekend hoe lang de vlucht ditmaal duurt. Maar die duur is in principe niet eens zo heel interessant: we willen weten wat het plan is. Waarom is dit apparaat weer gelanceerd? De Amerikaanse Space Force zegt er wel wat over, maar het is weinig: “Het NASA-experiment aan boord zal plantenzaden blootstellen aan de harde stralingsomgeving van langdurige ruimtevluchten. Het experiment, "Seeds-2" genaamd, bouwt voort op de successen van eerdere experimenten en baant de weg voor toekomstige bemande ruimtemissies.”

Toekomstige technologieën Dat is prima, niks mis mee: NASA doet dit soort dingen vaker. Het wil kijken in hoeverre er planten kunnen groeien in de ruimte, wat bijvoorbeeld van toepassing kan zijn als we astronauten richting Mars sturen. Maar er is ook een ander deel van de missie dat wat meer defensief gericht lijkt te zijn: “X-37B Missie 7, ook bekend als OTV-7, zal de kennis van de United States Space Force over de ruimteomgeving uitbreiden door te experimenteren met toekomstige technologieën voor bewustzijn van het ruimtedomein. Deze tests zijn essentieel om veilige, stabiele en beveiligde operaties in de ruimte te garanderen voor alle gebruikers van het domein.“ Technologieën voor bewustzijn? Beveiligde operaties? Het is in deze tekst oprecht niet duidelijk of het nu gaat om buitenlanders, of buitenaard’sers. Het klinkt in ieder geval, maar dat is vooral omdat het van de Space Force komt en niet van NASA, alsof Amerika van plan is om militaire oefeningen te doen in de ruimte. Of in ieder geval iets om zichzelf te beschermen in de ruimte. Het is overigens niet zo dat de ruimte geen wetten kent: je kunt als land niet zomaar alles doen wat je wil. Er is ruimtewetgeving.

Space Force Wat misschien ook moet worden meegenomen in het mysterie is dat dit ruimtevaartuig helemaal niet was bedoeld voor heel spannende missies. Het was gewoon een apparaat om naar satellieten te vliegen en ze te kunnen repareren. Even meeliften met de space shuttle en dan zelf van satelliet naar satelliet gaan als reparateur. Nu bleek dat een wat dure grap: niet eens zijn werkzaamheden, maar het feit dat het vaartuig moest worden veranderd om de lancering mogelijk te maken. Met pensioen ging het echter niet: DARPA kreeg het in 2004 in handen, de Defense Advanced Research Projects Agency. En dat is een onderdeel van defensie. Het is waarschijnlijk dat de Verenigde Staten zich hier vooral mee bezig houden in het kader van andere landen, dus niet zozeer buitenaards leven. Dat is omdat veel andere landen zich steeds meer met de ruimte bemoeien. We hebben al gezien dat het IS op een gegeven moment zelfs onderdeel dreigde te worden van de Oekraïne-oorlog, en met de fanatieke ruimteplannen van China -dat al niet zo lekker ligt bij de VS- lijkt het erop dat de Amerikanen voorbereid willen zijn op alles. Het is echter nog steeds gissen: als Amerikanen iets als ‘geclassificeerd’ benoemen en het met defensie te maken heeft, dan is het moeilijk om iets los te peuteren. Wat we wel weten is dat China een soort X-37B-kopie heeft gemaakt, dat al drie keer naar de ruimte is gestuurd en dat ook gehuld is in mysterie. Kortom, mocht je denken dat het gespannen tijden zijn op aarde, dan heb je het mis: ook boven ons rommelt het een en ander.