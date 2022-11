Onbemande ‘Space Shuttle’ na 908 dagen terug op Aarde

Na bijna drie jaar – 908 dagen om precies te zijn – is het onbemande X-37B ruimtevaartuig teruggekeerd op Aarde. Het toestel van Boeing en de Amerikaanse luchtmacht (USAF) heeft uiterlijk nogal wat weg van de oude Space Shuttle. Hij werd voor het eerst de ruimte in gestuurd in 2010. De missie die nu beëindigd is, had vooral een militair doel. Tijdens de missie zijn diverse (militaire) experimenten met succes uitgevoerd. Daarvoor was onder andere een servicemodule aan het ruimtevaartuig toegevoegd. Die is niet mee terug naar de Aarde gekeerd.

100 keer lichter dan de Space Shuttle

De reden dat de X-37B zo lang in de ruimte kon verblijven had vooral ook te maken met het feit dat er geen astronauten aan boord waren. Er hoefden dus geen voorzieningen aan boord te zijn om astronauten zo lang in leven te kunnen houden. Eten en zuurstof bijvoorbeeld. Dit betekent ook dat dit ruimtevaartuig 100 keer minder weegt dan een Space Shuttle.

Een van de veelbelovende experimenten was het omzetten van zonlicht in elektriciteit die met behulp van een fotovoltaïsche radiofrequentie-antennemodule als microgolven naar de aarde gestuurd kon worden. Over de meeste militaire experimenten en onderzoeken die tijdens de 908 dagen durende missie uitgevoerd zijn, wordt uiteraard nogal geheimzinnig gedaan.





Een voorbeeld daarvan is het experiment met de zogenoemde FalconSat-8. Die is gebouwd in samenwerking met het Air Force Research Laboratory. Dat leidde tot speculatie dat het eerder een spionagevliegtuig of -wapen dan een satelliet zou zijn.