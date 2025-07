Amazon heeft 1 miljoen robots in dienst

Misschien denk je dat dit allemaal een ver-van-je-bed-show is, en eerlijk is eerlijk, Amazon heeft het mede door het sterke Bol in ons land aanzienlijk minder makkelijk dan in andere landen, maar voor wie er wel eens iets besteld bij Amazon: de kans is groot dat ergens in het proces een robot is geweest die je pakketje of product heeft vastgehouden. 75 procent van de wereldwijde leveringen in Amazon worden op een bepaalde manier ondersteund door een robot.

Distributiecentrummedewerker

Het heeft een heel netwerk van 1 miljoen robots rondrijden en daarbij gaat het niet om een robot die ooit is gemaakt en steeds is gekopieerd als een soort iRobot. Het voegt steeds weer nieuwe typen robots toe. Zo ook de Vulcan, de robot die kan voelen. In een video is te zien hoe de robot voorzichtig een product kan oppakken en neerleggen. Sowieso werkt het aan nieuwe distributiecentra: sinds oktober 2024 werkt het aan zijn volgende generatie distributiecentra waar tien keer zoveel robots zouden werken dan in de huidige centra.