Amazons nieuwe robot kan voelen

Producten voelen

Amazon:”Vulcan doet dit met behulp van een “end of arm tooling” die lijkt op een liniaal die op een stijltang is geplakt, plus force feedback sensoren die hem vertellen hoe hard hij duwt of hoe stevig hij iets vasthoudt, zodat hij onder het punt kan blijven waarop hij schade dreigt aan te richten.” Die lineaal duwt items weg om ruimte te maken.D e armen van de ‘stijltang’ houden het toe te voegen item vast en passen hun greepkracht aan op basis van de grootte en vorm van het item. Volgens kunnen ze het in de bak doen met de ingebouwde transportbanden. Omdat die andere arm de zuignap is met camera, kan er een goede plek worden gekozen om het item vast te pakken en juist een item uit zo’n bak te halen.

Hij schijnt ongeveer net zo snel te werken als de gemiddelde eerstelijnsmedewerker bij Amazon. Hij kan zelfs zijn collega’s vragen om hem te helpen met iets, als hij bijvoorbeeld een item herkent waarvan hij weet dat hij het niet kan verplaatsen. Hoe hij het weet? Hij is getraind op fysieke data. Hij is in staat om 75 procent van de voorraad van Amazon op te pakken. Ook wordt hij naarmate hij het werk meer doet ook steeds beter.

Er zijn inmiddels meerdere Vulcans in dienst bij Amazon: zowel in Washington in de Verenigde Staten als in Hamburg in Duitsland. Hij heeft zelfs al een half miljoen bestellingen gepickt. Wel is er angst onder de medewerkers dat ze straks worden vervangen door een robot. Amazon geeft zelf aan dat het vooral een handig hulpmiddel is dat vooral kan zorgen voor een veiligere werkplek.